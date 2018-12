El Inter vuelve a por Modric

El Inter de Milán volverá a la carga a por Modric tal y como hizo el verano pasado. Ahora se especula con la posibilidad de que el Inter de Milán haga una oferta en este mercado de invierno. En verano ya le ofreció 60 millones netos repartidos en seis años

El Inter de Milán volverá a la carga por Luka Modric. Ya lo intentaron el pasado verano, pero la respuesta fue negativa y el croata no se movió del Real Madrid. Le hicieron una oferta tentadora de 10 millones de euros netos durante cuatro temporadas además de la posibilidad de jugar dos años adicionales en el Jiangsu chino –propiedad del dueño del Inter–, una propuesta superior a la del club blanco donde actualmente percibe 6,5 millones netos por curso. La negociación no llegó a buen puerto, pero según publica el diario AS el club italiano no se rinde e insistirá en este mercado de invierno.

Modric es el gran sueño del dueño del Inter, Zhang Jindong, y del grupo Suning, propietario del 70% de la entidad. Así se lo han hecho saber al nuevo director deportivo Giuseppe Marotta, ex consejero delegado de la Juventus con el que terminó su relación contractual el pasado 31 de octubre de 2018. Marotta ha iniciado una nueva era en el Inter y el fichaje del 10 madridista ha sido una de las primeras peticiones de los mandatarios, además de la renovación de Mauro Icardi.

Desde el cuadro Nerazzurri le ofrecían la posibilidad de ganar 60 millones netos repartidos en seis años y, según esta información, lograron seducir al jugador. Pero el Real Madrid se movió rápido para convencer al Balón de Oro y pieza clave en el esquema del equipo para que siguiese vinculado a la entidad. Además denunciaron al Inter ante la FIFA por negociar con un jugador suyo con contrato en vigor, aunque la denuncia terminó sin sanción para los italianos.

El sueño sigue vivo y el Inter quiere fichar a Modric para dar un salto de calidad al equipo y poder competir con la Juventus por el título de la Serie A. Otro de los objetivos del grupo Suning es que el club vuelva a ser un grande en Europa y consiga ganar la Liga de Campeones. Todo eso pasa por convencer a un Luka que no está teniendo un gran rendimiento en este inicio de temporada. Aunque por ahora el jugador solo piensa en el Real Madrid y en conseguir otro título más con su club.