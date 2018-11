El United se une a la puja con el Madrid por Pochettino

Mauricio Pochettino está en la agenda del Real Madrid y del Manchester United. Los red devils piensan en él como sustituto de Mourinho si el equipo no acaba entre los cuatro primeros en la Premier Ambos clubes saben que se encontrarán con la negativa del presidente del Tottenham, Daniel Levy

El Real Madrid no es el único club que pretende a Mauricio Pochettino, el entrenador del Tottenham. Según publica este martes el diario inglés The Sun, el Manchester United también tiene al técnico hispanoargentino entre sus favoritos en caso de que destituyan a final de temporada a José Mourinho. Aunque ambos clubes saben que se encontrarán con la negativa de Daniel Levy, el presidente del club inglés, que no quiere soltar a su máximo valedor en el banquillo.

La victoria in extremis del Manchester United ante la Juventus en Champions dio vida a José Mourinho, cuestionado tras un mala temporada de los red devils en la Premier League. Pero la reciente derrota ante el Manchester City en el derbi del pasado domingo ha vuelto a tensar la situación para el de Setúbal.

Según publica este martes el diario británico The Sun, la continuidad de José Mourinho como técnico del Manchester United la próxima temporada depende de que los red devils logren clasificarse para la próxima campaña de la Champions League, algo que en este momento no parece fácil.

El United es octavo, con 20 puntos, doce menos que el líder, el City de Guardiola, y ocho menos que el cuarto clasificado, el Tottenham, de Mauricio Pochettino.

17 millones de indemnización

En caso de que el United decidiera prescindir de su entrenador al no lograrse los objetivos deseados, debería pagarle unos 17 millones de euros –lo que gana por temporada el de Setúbal–, según las cifras que publica el diario The Sun.

Y en ese caso, los directivos del United ya tienen marcado cuál es su favorito: Mauricio Pochettino, pretendido también por el Real Madrid desde el pasado verano. Sin embargo, hay alguien dispuesto a impedir la marcha del hispanoargentino del Tottenham, su presidente, Daniel Levy, que se negará en banda a negociar su salida.