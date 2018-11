El Bayern sueña con Mbappé: “Romperíamos el tope salarial, pero no quiere venir”

El presidente del Bayern de Munich, Uli Hoeness, hizo unas declaraciones en las que se centra en sus temas más importantes en dos jugadores que pertenecen al PSG, y que por un motivo u otro cuentan con una vinculación con el campeón alemán: Juan Bernat y Kylian Mbappé.

Después de emitir unas palabras en las que afirmaba que Bernat casi elimina al Bayern de la Champions la temporada pasada y que por “su partido de mierda” en esta competición decidieron venderle, Hoeness se retractó pidiendo disculpas al lateral español. “Siento mucho haber insultado a Bernat, no volvería a pronunciar esas palabras”.

Sin embargo, fue en una entrevista para el diario BILD cuando Hoeness hizo saltar las alarmas asegurando que uno de sus objetivos idílicos para el Bayern no es otro que Kylian Mbappé. “Sueño con ver a Mbappé en el Bayern. Por él, no tendría en cuenta el límite salarial, pero el problema es que no quiere unirse a nuestro equipo”, afirmó.

El Bayern, después de empezar la temporada a un nivel inferior al que tiene acostumbrada a su afición, podría estar buscando modificaciones a corto y medio plazo para ilusionar a su hinchada y volver a verse en condiciones de pelear por todo. La rumoreada salida de James y estas declaraciones sobre Mbappé van en esa dirección.