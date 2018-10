La Juventus también entra en la batalla por Mbappé

Según informa 'Tuttosport', la Juventus estudia el fichaje de Mbappé de cara a la próxima temporada El francés también está en el punto de mira de Real Madrid y City

Kylian Mbappé está llamado a ser la máxima estrella del fútbol mundial en los próximos años y los mejores clubes del mundo son conscientes de ello. Por este motivo, ya están comenzando a trazar la estrategia para acometer el fichaje de la estrella francesa. Así, el último club en unirse a la lucha por el delantero es la Juventus.

Y es que según informa Tuttosport, Mbappé es el gran objetivo de la Juventus después del fichaje de Cristiano Ronaldo. Con la contratación del galo, buscan dar un golpe sobre la mesa en el fútbol mundial y de paso asegurarse el futuro con un jugador que tiene un Balón de Oro en los pies. Por este motivo, están dispuestos a tirar la casa por la venta por el futbolista.

Como informa este mismo medio, la Juventus comenzará el próximo 25 de octubre una nueva etapa de gestión dentro de la entidad y por ello quieren ser el mejor equipo del mundo y obviamente, para ello tienen claro que deben traer a los mejores futbolistas del planeta. Y Mbappé es uno de ellos.

Pero no lo tendrán fácil, ya que para hacerse con el francés tendrán que luchar con todo el dinero del Manchester City y con el Real Madrid, club que siempre tuvo interés en el atacante y con el que siempre ha fantaseado el jugador del PSG. De hecho, Zidane se vio con él en la gala de los premios The Best y le aconsejó que recalara en el Bernabéu.