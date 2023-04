Fernando Alonso: «¿La 33? Si hay una masacre delante…»

Fernando Alonso ha celebrado que Aston Martin haya completado su mejor sesión de clasificación del año en el Gran Premio de Australia. Además, ha atizado a Mercedes por su facilidad para quejarse y ha asegurado que no descarta pelear por la victoria si Max Verstappen sufre algún percance técnico este domingo.

La mejor clasificación del año

«Incluso Verstappen no está tan lejos. Es la crono en la que más cerca nos hemos quedado, tan solo cuatro décimas, y hasta el último intento estábamos incluso más cerca, así que en general ha sido la mejor de las tres cronos que hemos hecho en cuanto a prestaciones. Que lloviese era el mayor peligro hoy. Ahora que tenemos un coche rápido no queríamos ninguna sorpresa ni lotería. Poner los dos coches entre los seis primeros está bien. Co Checo fuera, pensando en el campeonato sumar más puntos que él mañana nos acercaría. En general ha sido un buen día».

Mercedes

«Mercedes, que siempre quieren abandonar este coche y siempre se lamentan tanto… y ya van rápidos. Se han escondido y a mitad de año seguramente estarán para luchar carreras, como ya hicieron el año pasado con Russell en Brasil. A ver cómo nos planteamos la carrera. Los neumáticos duros han ido un poco peor de lo esperado, pero mañana se espera que salga el sol, haga más calor y eso puede ayudar a las duras. Intentaremos hacer una carrera simple sin cometer errores porque es un circuito con muchas trampas. Hay que estar muy concentrados».

Victoria 33

«Si hay una masacre delante de nosotros aprovecharemos, pero en ritmo de carrera creo que Red Bull sigue estando en otra categoría. Pero solo hay uno, el otro sale atrás, así que cualquier problema que le pase a Max tenemos que intentar aprovecharlo. Aunque los Mercedes también salen delante de nosotros. Va a ser una carrera entretenida, seguro», dijo en declaraciones a DAZN.