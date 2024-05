Fermín López está para todo

Fermín López se ha ganado en silencio y con su propio trabajo el derecho a ser considerado como la gran revelación de la temporada en ‘can Barça’. En un curso difícil para el Barcelona, el canterano culé se ha erigido como un oasis en el desierto. Una esperanza ante tanta incertidumbre generada en las últimas semanas. Junto a Cubarsí y Lamine Yamal, el ex del Linares está llamado a liderar el futuro de la entidad azulgrana la próxima década.

Y todo esto quedó plasmado y evidenciado en el partido ante el Almería. El Barcelona venció por 0-2 en el Power Horse Stadium gracias al doblete de Fermín López. De esta manera, el canterano de 21 años alcanzó los 10 goles en la temporada. Dobles dígitos en términos goleadores en una temporada donde nunca ha gozado del cartel de titular y sí de suplente. Pero poco a poco, con trabajo y con esfuerzo, ha ido haciendo goles hasta convertirse en el tercer máximo goleador de la temporada, sólo por detrás de Lewandowski y Ferran Torres.

Lewandowski es, con 24 goles, el máximo goleador del equipo esta temporada. Ferran Torres es segundo máximo artillero con 11 goles. Y aquí aparece Fermín con 10 goles, los mismos que Raphinha pero con 80 minutos menos que el brasileño. 1.888 minutos, frente a los 1.809 del canterano.

Hace un año, Fermín López jugaba cedido en el Linares Deportivo de Primera RFEF. Y la vida le cambió por completo en pretemporada. El chico fue llamado por Xavi para la gira de Estados Unidos, y se ganó con pleno derecho su puesto en el primer equipo. De hecho, anotó un golazo en el Clásico de Las Vegas. Una guinda a una pretemporada que lo cambió todo.

Y de eso mismo habló Xavi tras la victoria del Barcelona al Almería este jueves. Los dos goles provocaron los elogios de su entrenador: «Nos dijeron que su cesión al Linares había sido buena. Hacía dos temporadas me había gustado en un partidillo, pero esta pretemporada ya lo vi preparado. Tiene energía, nos da llegada, dinamismo. Es un futbolista de años para el club».

Un gran verano para Fermín López

Se avecina un verano con dos grandes eventos futbolísticos: Eurocopa y Juegos Olímpicos. Y varios jugadores del Barcelona tendrán protagonismo en ambos. De hecho, el club no quiere que ocurra lo que sucedió con Pedri en 2021, donde jugó la Euro y después los Juegos de Tokio. «Como club no queremos que pase esto. No podemos tener un jugador que va a la Eurocopa y a continuación a los Juegos Olímpicos. La federación conoce nuestras intenciones», dijo Deco recientemente.

Uno de ellos es Fermín López, que ha terminado por explotar a poco tiempo de la Eurocopa, por lo que parece que no le va a dar para ser llamado por Luis de la Fuente. Eso sí, todo hace indicar que será llamado para los Juegos Olímpicos. Una cita que motiva a muchos de ellos. Y Fermín es uno de ellos. A sus 21 años está en edad de ir a París y buscar el oro olímpico. Un logro que muy pocos futbolistas tienen el orgullo de decir. En las próximas semanas se conocerán las intenciones de la Federación Española, pero parece que cuenta con Fermín para una de sus dos grandes citas este verano.