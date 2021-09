El mundo del fútbol está de luto, sobre todo en Italia, tras conocerse el triste fallecimiento de Bryan Dodien, que ha perdido la vida a los 17 años a causa del cáncer. El joven futbolista de la cantera de la Juventus llevaba peleando desde 2015 (11 años) contra ese tumor que le diagnosticaron.

Llegó a volver a los terrenos de juegos en enero de 2019 con la selección sub-15. «Después de tres años de lucha hoy estoy de vuelta en el campo», escribió en una foto en sus redes sociales. «Qué bendición ver que Bryan venció al cáncer y hoy jugó su primer partido con la Juventus Sub-15. Tan orgulloso de ti, mi amigo. Gracias por ser una inspiración tanto para mí como para muchos otros. ¡Espero verte pronto!», le dijo por aquel entonces un Paul Pogba que se encariñó con él y llegó a dedicarle un gol cuando jugaba en la Juventus: «Bryan estoy contigo» .

«Es un niño que juega en la Juve, tiene cáncer. Dije que tenía que marcar un gol. Siempre estoy con él y nunca lo dejaré», dijo después de aquello el ahora jugador del Manchester United, que ha dado el pésame a sus familiares y amigos tras conocer la terrible noticia y ha querido despedir con cariño a Bryan Dodien en sus redes sociales.

«Es la noticia más triste. Todas mis oraciones están con sus seres queridos. Perder a un ser querido nunca es fácil, pero nunca te olvidaré. Luchaste mucho , fuiste fuerte, un ejemplo para todos. Adiós pequeño amigo», escribió Pogba junto a varias fotos del joven jugador.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.

Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.

RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8

— Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2021