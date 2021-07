Carlos Sainz afronta desde la décima posición el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2021 y Fernando Alonso desde la decimocuarta. Nuevamente la pole ha sido para Max Verstappen mientras que Lewis Hamilton peleará con el holandés por el Mundial saliendo desde la cuarta posición.

Minuto a minuto del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Vuelta 28/71 – Carlos Sainz a poco más de cinco segundos del quinto puesto

Ricciardo, Leclerc, Sergio Pérez y Carlos Sainz están muy cerca. El madrileño será el último que pare de ellos al llevar neumáticos duros.

Vuelta 25/71 – Top-10

Ahora mismo los 10 primeros son: Verstappen, Hamilton, Norris, Bottas, Ricciardo, Leclerc, Pérez, Carlos Sainz, Russell y Raikkonen. Fernando Alonso rueda undécimo.

Vuelta 23/71 – Vuelta rápida personal para Carlos Sainz

Carlos Sainz rueda octavo con los neumáticos duros, por lo que parará más tarde que el resto de pilotos que lleva por delante.

Vuelta 22/71 – Sanción también para Tsunoda

Tsunoda, sancionado con 5 segundos por pisar la línea de entrada del pit-lane.

Vuelta 20/71 – Norris, adelantado y sancionado

Lewis Hamilton adelanta por fin a Lando Norris y se pone segundo, aunque a 9 segundos de Verstappen. Norris ha sido sancionado con 5 segundos por su incidente con Sergio Pérez.

Vuelta 18/71 – Para Vettel

Ya han parado los dos pilotos de Aston Martin. Carlos Sainz ya es octavo y Fernando Alonso undécimo.

Vuelta 17/71 – Tsunoda, bajo investigación

Tsunoda podría ser sancionado por haber pisado una línea blanca. Salió por delante de Carlos Sainz y de Alonso.

Vuelta 15/71 – Leclerc adelanta a Sergio Pérez

Leclerc adelanta a Sergio Pérez y ya es séptimo. Ahora es Carlos Sainz, que rueda noveno, el que va a por el mexicano.

Vuelta 14/71 – Paran los AlphaTauri y Sainz ya es décimo

Para Tsunoda y Gasly una vuelta después. Carlos Sainz, con duros, es décimo ya.

Vuelta 12/71 – Norris y Pérez, investigados

Lando Norris, que rueda segundo, está siendo investigado por su incidente con Sergio Pérez.

Vuelta 12/71 – Carlos Sainz, primer piloto con neumáticos duros

Carlos Sainz es el primero de todos los pilotos que llevan neumático duro. Fernando Alonso, con medios, rueda por detrás de Raikkonen, que también lleva duros. Carrera complicada para el asturiano.

Vuelta 10/71 – Sainz sigue decimotercero y Alonso decimoquinto

Carlos Sainz está en zona de DRS respecto a George Russell, que rueda decimosegundo. Alonso sigue decimoquinto pero no está en zona de DRS respecto a Raikkonen.

Vuelta 7/71 – Hamilton intenta adelantar a Norris

Lewis Hamilton debe quitarse cuanto antes a Lando Norris si no quiere que Verstappen se marche. Lo intenta el británico.

Vuelta 6/71 -El Top-5

Verstappen, que tiene la vuelta rápida, Lando Norris, Hamilton, Bottas y Gasly son ahora mismo los cinco primeros.

Vuelta 5/71 -Tremenda lucha entre Alonso y Raikkonen

Alonso adelanta a Raikkonen, Raikkonen recupera la posición. Ambos pilotos ruedan por detrás de Carlos Sainz, que es decimotercero.

Vuelta 4/71 -Sergio Pérez se va a la tierra

Sergio Pérez intentaba pasar a Lando Norris y ha terminado saliéndose. Cae hasta la décima posición. Bottas adelanta a Hamilton pero Hamilton recupera posición.

Vuelta 3/71 – Se va el safety car

Max Verstappen se prepara para relanzar la carrera.

Vuelta 2/71 – Safety car

Carlos Sainz ha caído hasta la decimotercera posición y Fernando Alonso hasta la decimoquinta. No han habido cambios entre los siete primeros. Verstappen se mantiene líder por delante de Lando Norris, de Sergio Pérez y de Lewis Hamilton.

Vuelta 1/71 – Safety car

Problemas para Alpine. Tiene la dirección rota Esteban Ocon. Primer abandono del Gran Premio de Austria.

15:03 – Empieza el Gran Premio de Austria

Sin cambios en las tres primeras posiciones.

15:00 – Vuelta de formación

Arranca la vuelta de formación. En nada empieza el Gran Premio de Austria.

14:55 – Características del circuito

Longitud: 4.318 kilómetros

Curvas: 10 (7 derecha, 3 izquierda)

Distancia de carrera: 71 vueltas / 306.452 km

Récord del circuito: 2020, Carlos Sainz (1’05.619).

14:52 – Motivos para soñar con Carlos Sainz

Carlos Sainz fue sexto la semana pasada saliendo decimosegundo, hoy lo hace desde la décima posición.

14:45 – Sergio Pérez ha dejado a los Mercedes fuera del Top-3

Sergio Pérez, después de ser tercero en la sesión de clasificación, declaraba: “Ha sido un fin de semana complicado, buscando el equilibrio del coche. No ha sido nada fácil, ha conllevado mucho trabajo duro. Al final hemos conseguido una buena vuelta y una posición buena para la carrera de mañana”.

14:40 – Lando Norris, la sorpresa de la sesión de clasificación

Junto a Max Verstappen saldrá en primera línea Lando Norris, que tras ser segundo en la sesión de clasificación declaraba: “Después de la última carrera, quería dar un pasito para delante y hemos dado dos. Me he sentido bien, me encanta poder arrancar mañana en primera fila”.

14:34 – Así afronta Verstappen la carrera desde la pole

“La Q3 ha sido muy mala. Estoy contento con salir primero, pero no la forma en la que lo hemos conseguido. Espero poder mantener la plaza mañana. Los compuestos son más blandos que la semana pasada, por lo que habrá que aprender a gestionarlos durante la carrera”, declaraba Max Verstappen después de la sesión de clasificación.

14:27 – Carlos Sainz, más optimista que Alonso

“Casi nos sale la estrategia. Nosotros, con el problema de degradación que tenemos, no podíamos pasar a Q3 con el blando, y lo hemos apostado todo al medio, pero nos hemos quedado a 6 milésimas. Qué se le va a hacer…”, decía Carlos Sainz tras le sesión de clasificación.

“Yo por mi parte estoy contento con la calificación que he hecho, muy fuerte, muy buena, sobre todo comparándola con la del fin de semana pasado. Lo que ha sucedido demuestra que hay una buena capacidad de reacción por parte del equipo, porque hemos encontrado un par de cosas que me han funcionado en el set up, y yo he cambiado un par de cosas en el estilo de conducción y por eso he podido ir un poco más fuerte”, agregaba.

14:22 – Fernando Alonso, poco optimista de cara a la carreras

Fernando Alonso lamentaba tras la sesión de clasificación el salir decimocuarto después de que Vettel le obstaculizase en la Q2. “Va a ser una carrera para olvidar por culpa de una curva, es muy frustrante”, indicaba el español, que aspiraba a salir quinto o sexto. “No se puede remontar tan fácil aquí”, añadía Alonso.

14:15 – Así está la lucha por el Mundial

1. Max Verstappen – 156 puntos

2. Lewis Hamilton – 138 puntos

3. Sergio Pérez – 96 puntos

4. Lando Norris – 86 puntos

5. Valtteri Bottas – 74 puntos

6. Charles Leclerc – 58 puntos

7. Carlos Sainz – 50 puntos

8. Pierre Gasly – 37 puntos

9. Daniel Ricciardo – 34 puntos

10. Sebastian Vettel – 30 puntos

11. Fernando Alonso – 19 puntos

12. Lance Stroll – 14 puntos

13. Esteban Ocon – 12 puntos

14. Yuki Tsunoda – 9 puntos

15. Kimi Räikkönen – 1 puntos

16. Antonio Giovinazzi – 1 puntos

17. George Russell – 0 puntos

18. Mick Schumacher – 0 puntos

19. Nikita Mazepin – 0 puntos

20. Nicholas Latifi – 0 puntos

14:08 – Así está la clasificación del Mundial de Constructores

1. Red Bull Racing Honda –252 puntos

2. Mercedes – 212 puntos

3. McLaren Mercedes – 120 puntos

4. Ferrari – 108 puntos

5. Alpha Tauri Honda – 46 puntos

6. Aston Martin Mercedes – 44 puntos

7. Alpine Renault – 31 puntos

8.Alfa Romeo Racing Ferrari – 2 puntos

9. Williams Mercedes – 0 puntos

10. Haas Ferrari – 0 puntos

14:00 – Así ha quedado configurada la parrilla tras la sanción a Vettel

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Sergio Pérez

4. Lewis Hamilton

5. Valtteri Bottas

6. Pierre Gasly

7. Yuki Tsunoda

8. George Russell

9. Lance Stroll

10. Carlos Sainz

11. Sebastian Vettel

12. Charles Leclerc

13. Daniel Ricciardo

14. Fernando Alonso

15. Antonio Giovinazzi

16. Kimi Räikkönen

17. Esteban Ocon

18. Nicholas Latifi

19. Mick Schumacher

20. Nikita Mazepin

Previa del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Max Verstappen afronta desde la pole el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2021. Tras él lo harán Lando Norris y Sergio Pérez, ambos por delante de Lewis Hamilton, por lo que el holandés podría ampliar los 18 puntos que tiene de ventaja sobre el heptacampeón en la lucha por el Mundial. También Red Bull, que corre en casa, podrá ampliar los 40 puntos que tiene sobre Mercedes en casa, y es que Valtteri Bottas saldrá quinto.

En lo que a los pilotos españoles se refiere, Carlos Sainz afrontará el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2021 desde la décima posición después de que Sebastian Vettel haya sido sancionado tres posiciones por obstaculizar a Alonso en la sesión de clasificación. Dentro de lo malo, el madrileño iniciará la carrera en la zona de puntos y será el primero de todos cuantos pueden elegir estrategia hoy. Fernando Alonso, por su parte, saldrá decimocuarto en Austria.

Los AlphaTauri de Pierre Gasly y de Yuki Tsunoda afrontarán el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 desde la sexta y la séptima posición respectivamente. George Russell, una de las sorpresas de la sesión de clasificación, lo hará octavo; mientras que Lance Stroll lo hará noveno. Todos por delante de Carlos Sainz. Por detrás del español se situarán Vettel y Leclerc, su compañero de equipo. Daniel Ricciardo, que saldrá decimotercero, será el piloto que salga justo por delante de Alonso.

¿Dónde ver el Gran Premio de Austria 2021 por TV?

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2021 se podrá ver hoy por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Austria con comentarios en directo desde una hora antes del inicio de la carrera a través de la página web de OKDIARIO.