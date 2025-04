Un ex directivo de Laporta llama «Peppa Pig» a Tebas tras no sancionar al Real Madrid por la final de Copa

Un ex directivo de Joan Laporta ha cargado contra Javier Tebas a través de las redes sociales por no haber impuesto ningún sanción ni castigo al Real Madrid por lo ocurrido en la final de Copa. Y es que Xavier Sala-i-Martin, quien en su día se convirtió en el economista de cabecera de los independentistas catalanes, ha llamado «Peppa Pig» al presidente de la Liga por quedarse de brazos cruzados en relación a lo que ocurrió el pasado sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla.

La Peppa Pig s’ha enfadat i ha fet un tweet! Però per què no sanciona al Madrid per intents constants d’intimidació als àrbitres? Si li treuen 10 punts a la lliga i l’impedeixen que fitxi en 3 finestres seguides, veuràs com s’acaba la tonteria. Més fets i menys paraules, Peppa! https://t.co/4gePV8C4Z5

— Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) April 25, 2025