Estudiantes de la Plata explota contra el Atlético por el fichaje de un jugador juvenil

Durísimo comunicado el emitido en la madrugada del sábado por parte de Estudiantes de la Plata contra el Atlético de Madrid y el juvenil Gerónimo Pina, al que recientemente ha fichado el conjunto colchonero. El club argentino asegura que el «Atlético de Madrid está arrebatando sin permiso alguno» a su canterano, al que señalan también porque «tomó la decisión de irse escondido y sin permiso por la puerta trasera» en una operación donde «pudo más la codicia, la mirada a corto plazo, el negocio fácil y mezquino».

«El repudio a la decisión tomada por el juvenil Gerónimo Spina, su representación y entorno, como así también hacia el accionar del Club Atlético de Madrid es absoluto», dicen en un comunicado en el que no sólo atizan al movimiento efectuado por el Atlético de Madrid, sino también al propio juvenil, su entorno y su agencia de representación.

Estudiantes comparte en redes su comunicado, donde ya tiene más de 1.500 retweets, 2.100 citas y 16.200 me gusta, en el que explica que «el juvenil Gerónimo Spina se va del club arrancado, arrebatado, pero por sobre todas las cosas, con una ingratitud manifiesta a todo lo brindado por la Institución a lo largo de su formación, y eso es lo que más duele».

«Asesorado por su entorno y representación, pero fundamentalmente por su propia voluntad, el juvenil tomó la decisión de irse escondido y sin permiso por la puerta trasera del Club Estudiantes de La Plata», explican, señalando el proceder del Atlético: «Está arrebatando sin permiso alguno, un juvenil formado desde muy chico en nuestra Institución, aprovechándose así de la desprotección legal que enmarca la cuestión, situación por demás sabida por el juvenil Spina, su entorno y representación, como así también por el mencionado, Club Atlético de Madrid».

El club argentino carga duramente también con las agencias de representación en edades tempranas: «Las promesas inciertas e inescrupulosas de quienes ejercen la representación de juveniles es una amenaza constante que padecen los clubes formadores. El caso Spina NO es la excepción».

«Estudiantes de La Plata se brinda por completo en la formación de sus juveniles, no solo desde lo deportivo sino también desde lo humano, invirtiendo en capacitación, alimentación y educación», destacan en el comunicado, donde explican que sus canteranos «asisten sin cargo al primer Bachillerato para futbolistas» y que este caso en concreto les «deja perplejos y no hace más que manifestar la ingratitud a la formación integral brindada; el oportunismo codicioso para irse sin permiso alguno del lugar que lo formó, y aprovechando el vacío legal, no refleja en absoluto los valores que pregona el Club Estudiantes de La Plata».

Estudiantes de la Plata sentencia su comunicado así: «El repudio a la decisión tomada por el juvenil Gerónimo Spina, su representación y entorno, como así también hacia el accionar del Club Atlético de Madrid es absoluto. Confiamos en nuestros formadores y en nuestros deportistas, entendiendo que lo sucedido con el juvenil Spina no es más que un mal ejemplo y la excepción a la extensa y rica historia del Club Estudiantes de La Plata».