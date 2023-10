Este es el motivo por el que la FIFA ha castigado a Rubiales

La FIFA ha suspendido a Luis Rubiales tras el beso no consentido a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial femenino del pasado 20 de agosto en Sídney. El máximo organismo del fútbol mundial ha expresado en un comunicado que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) «ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA». Pero, ¿qué es lo que dice dicho artículo?

En primer lugar, la FIFA emitía el comunicado de inhabilitación a Luis Rubiales: «La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA».

El artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA titula tal que así:»Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio». Dentro de él, se exponen los motivos por los que Luis Rubiales ha infringido las normas. «1. Las federaciones y los clubes, así como sus jugadores, oficiales o cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las Reglas de Juego, los Estatutos de la FIFA y los reglamentos, las directivas, las directrices, las circulares y las decisiones de la FIFA; asimismo, deberán cumplir con los principios del juego limpio, la lealtad y la integridad», cita el primer punto de este artículo 13.

Pero también aparece un segundo punto de este artículo número 13 del Código Disciplinario de la FIFA. «2. Por ejemplo, podrán imponerse medidas disciplinarias a toda persona que lleve a cabo alguna de las siguientes acciones». Y por dichas acciones, el máximo organismo del fútbol habla de otros cinco sub-puntos:

Violar las normas básicas de la conducta cívica

Insultar a una persona física o jurídica de alguna manera, especialmente mediante lenguaje o gestos ofensivos

Servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva

Adoptar una conducta que desprestigie al fútbol o a la FIFA

Modificar activamente la edad de los jugadores en los documentos de identidad que estos últimos presenten en las competiciones en las que existe un límite de edad

Sin elecciones en 2024

De esta forma, Luis Rubiales, que dimitió de su cargo el pasado 10 de septiembre debido al beso no consentido a Jenni Hermoso, no podrá presentarse a las elecciones a la presidencia que se celebrarán en el primer cuatrimestre de 2024.

Dos meses después, la FIFA ha resuelto su expediente disciplinario con una inhabilitación de tres años para Rubiales, que puede recurrir su castigo ante la Comisión de Apelación del organismo presidido por Gianni Infantino. Se trata de una sanción contundente, pero al mismo tiempo alejada de los 15 años de inhabilitación máxima que el organismo podría haber impuesto al ex mandatario de la RFEF.

Reacción de Rubiales

El último comunicado público que hizo Luis Rubiales se remonta a hace tres semanas cuando cargó duramente contra los periodistas que «obedecen a intereses». No obstante, el ex presidente de la RFEF confiaba en la victoria en los tribunales. Una victoria que finalmente no se ha producido y que no se podrá presentar a las próximas elecciones de la Federación.

«CONCLUSIÓN: Hay periodistas honrados, pero la mayoría obedece intereses. Te manchan y hunden si los que les pagan o el poder lo ordena. Sin que la VERDAD cuente una m*****. En la calle, la gente indignada con el Gobierno y con esta cacería de prensa borrega. ¡BUENAS NOCHES, GANAREMOS!», expresaba el ex presidente.