Escándalo en Grecia: el dueño del Panathinaikos la vuelve a liar y la Policía ordena su arresto

Dimitris Giannakopoulos, dueño del Panathinaikos, la ha vuelto a liar en Grecia y la Policía ha ordenado su arresto. Sucedió durante la final de la Liga griega contra Olympiacos y tuvo que huir del pabellón para no ser detenido. Otro escándalo más que sacude al baloncesto griego.

El dueño del Panathinaikos fue expulsado de la cancha antes de la disputa de la final de la Liga griega entre su equipo y el Olympiacos en campo del segundo. Tras escuchar graves insultos contra su familia saltó a la pista y fue expulsado. Ahora tiene una orden de arresto y fue por eso que huyó del pabellón en cuanto pudo. El tercer partido de la serie está en el aire tras este nuevo escándalo en Grecia.

El Olympiacos, club rival, ha expresado que «el fiscal ordenó la detención de Dimitris Giannakopoulos, quien huyó del vestuario para evitar ser arrestado mientras la policía lo perseguía». Cuando intentaron detenerle, el duelo del Panathinaikos comenzó a emitir un directo en sus redes sociales para mostrar la injusticia que se estaba cometiendo contra él.

Olympiacos también expresa que el propietario del Panathinaikos está siendo buscado para «arresto y procedimiento inmediato durante las siguientes 48 horas, tal como estipula la ley griega».

«En todos los años que he estado involucrado en deportes, nunca he experimentado tanta emoción en todos los niveles. Cuando todo un estadio maldice a mi familia y a mis hijos, que es lo más sagrado que tengo en mi vida, y el presentador oficial no solo no condena, sino que también demanda mi reacción, que es por el culo, y las autoridades me echan, alguien entiende que en realidad nosotros vivimos en un país donde Olympiacos es un estado. Veamos finalmente si el estado se involucra incluso ahora», explicó el dueño de Panathinaikos en sus redes sociales tras este nuevo escándalo.