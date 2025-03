La entrevista más religiosa de Luis de la Fuente: «La fe es una fuente de fortaleza y serenidad»

Luis de la Fuente es, además del entrenador que volvió a dar a España desde el banquillo una Eurocopa, un hombre con valores y profundamente católico, algo que nunca ha ocultado y que ya explicó en una entrevista en OKDIARIO. «Es algo natural en mi vida. Me han educado en una serie de valores que trato de poner en práctica en mi vida porque son con los que me educaron», comentó el técnico de la selección española.

Ahora, De la Fuente ha vuelto a reafirmar en su fe y la importancia que tiene en su día a día y en su trabajo. «Vengo de una familia católica, y eso ha sido un pilar en mi vida desde pequeño. Mis padres me transmitieron valores cristianos que he ido fortaleciendo a lo largo de los años», ha explicado el seleccionador nacional en una entrevista.

«No fue algo impuesto; lo elegí libremente, con total conocimiento de lo que significaba. Para mí, la fe es una fuente de fortaleza y serenidad. Me da claridad para tomar decisiones, me guía en mi día a día y me permite ser coherente con mis principios», ha añadido un Luis de la Fuente que explica que deja claro que «somos libres para elegir el camino que queramos».

«Creo que tanto el deporte como la fe son círculos que se alimentan mutuamente», ha comentado De la Fuente en esta entrevista con Revista Ecclesia. «Si uno se rige por valores como el respeto, la honestidad y la solidaridad, tanto en el campo como fuera de él, esas buenas acciones se multiplican y se reflejan en las relaciones con los demás. Mi vida cristiana me da una perspectiva más amplia y profunda de lo que realmente importa. Si uno vive con el propósito de ser mejor persona, de actuar con honestidad y de servir a los demás, ese mismo enfoque se traslada a su trabajo y a su trato con los demás», ha añadido.

«El verdadero valor de todo esto radica en los principios con los que trabajamos. Mi labor no se limita a entrenar jugadores, sino a formarlos como personas. Un buen futbolista no solo debe ser talentoso, sino también poseer una formación integral que lo convierta en un buen ser humano», ha especificado también el seleccionador nacional.