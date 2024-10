El entrenador del Espanyol calienta al Barça: «Si el derbi es en Montjuic, entonces jugamos en casa»

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ya ha comenzado a calentar el derbi contra el Barça del próximo 3 de noviembre. Ambos equipos se volverán a ver las caras en la máxima categoría del fútbol español dos años después de su último enfrentamiento. Pero en esta ocasión, el escenario será diferente. Cambiarán el Camp Nou por Montjuic, un lugar que el conjunto perico conoce a las mil maravillas y en el que se sienten como en casa.

El Espanyol jugó 12 temporadas como local en ese estadio, entre 1997 y 2009, tras la venta de Sarriá. El 31 de mayo 2009 disputaron su último partido en Montjuic, porque al curso siguiente se trasladaron a Cornellá, su actual estadio. Es por eso que al ser preguntado por el hecho de jugar en el antiguo campo del conjunto perico, Manolo González, reconoció que «entonces jugaremos en casa».

«¿A Montjuic? Jugaremos en casa, entonces», contestó el técnico perico en tono de risa, en referencia a los 12 años que pasó el cuadro blanquiazul el estadio olímpico. «Va a ser tremendo y un partido muy duro, porque ellos están bien. Es un derbi, un partido complicadísimo, con una rivalidad muy grande. Pero nosotros somos capaces de pelearlo, como hacemos con todo el mundo», añadió sobre el derbi catalán entre Espanyol y Barça.

Durante la entrevista en Radioestadio, de Onda Cero, González desveló que su objetivo para esta temporada es conseguir mantener la categoría: «Tenemos que acabar en Primera como sea», aunque sueña con «ganar un título con el Espanyol; estaría bien». El técnico celebró haber «caído de pie» en el cuadro perico: «Soy como he sido siempre. No he cambiado ni mi forma de ser, de vivir, ni de estar en un banquillo. Si me ha ido bien, para qué cambiar».

Manolo González ha llegado a Primera después de pasar por una gran cantidad de categorías semiprofesionales y amateurs: «Debería ser así siempre, que te ganes tus cosas con trabajo y merecimiento, no por otras historias. Por desgracia, no es así, pero yo estoy muy orgulloso de haber llegado donde estoy siguiendo los pasos que he seguido: entrenando de benjamín para arriba en todas las categorías. Llegar así también te hace estar más orgulloso», explicó.

Diferencia entre Primera y Segunda

Para el técnico del Espanyol, la principal diferencia entre Primera y Segunda está en «la calidad individual», mientras que «la Segunda es una categoría más de entrenador. Aquí, por mucha incidencia que tú tengas, la calidad de un rival te puede decantar un partido en que tú has estado igual o mejor». El técnico gallego destacó, «sin contar los grandes», a una gran cantidad de jugadores que, en su opinión, marcan la diferencia, como Dani Rodríguez, Baena, Parejo, Ayoze o Lo Celso.

Lo cierto es que su papel al frente del Espanyol está siendo superlativo. Consiguieron el ascenso a Primera después de remontar la eliminatoria ante el Oviedo y ganar por 2-0 en Cornellá, tras la derrota por la mínima (1-0) en la ida en el Carlos Tartiere. Ya en la máxima categoría, su objetivo no es otro que lograr la permanencia para seguir otro año más Primera. A corto plazo, el principal objetivo de los pericos es el derbi contra el Barcelona.