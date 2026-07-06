Encuentran muerto entre los escombros al capitán de la selección de Venezuela junto a su mujer y su hijo

Después de varios días de intensa búsqueda, la noticia que nadie quería recibir terminó por confirmarse. El capitán de la selección venezolana de voleibol, Willner Rivas, fue encontrado sin vida junto a su esposa Mariángel y su hijo Theo entre los escombros del edificio donde se encontraban cuando el terremoto sacudió Venezuela.

La familia permanecía desaparecida desde el momento del sismo y durante varios días familiares, amigos y miles de personas siguieron con esperanza las labores de rescate. Sin embargo, los equipos de emergencia localizaron finalmente los cuerpos, poniendo fin a una desgarradora espera. La confirmación también llegó por parte del Club Voleibol Guaguas, equipo español con el que Rivas había fichado recientemente para disputar la próxima temporada. El club lamentó profundamente la pérdida y envió sus condolencias a la familia y a todos los que compartieron momentos con el jugador, al que definieron como un deportista ejemplar y una gran persona.

A sus 31 años, Willner Rivas era uno de los nombres más importantes del voleibol venezolano. Además de portar el brazalete de capitán de la selección nacional, atravesaba un gran momento en su carrera y estaba ilusionado con su nueva etapa en el voleibol europeo tras cerrar su incorporación al conjunto canario. La noticia ha provocado una enorme conmoción en el deporte venezolano y también a nivel internacional. Compañeros de selección, clubes, federaciones y aficionados han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y apoyo a los familiares de las víctimas.

Luto por Willner Rivas

Su fallecimiento se suma al elevado número de víctimas que ha dejado el terremoto, considerado uno de los más devastadores de los últimos años en la región. Mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas, las autoridades mantienen la búsqueda de personas que siguen desaparecidas bajo los escombros. La historia de Willner Rivas y su familia se ha convertido en una de las más tristes de esta tragedia. Lo que comenzó con la esperanza de un rescate terminó con un desenlace que ha golpeado especialmente al mundo del deporte, que hoy despide a uno de sus grandes referentes.

El voleibol venezolano pierde a su capitán, pero también a una persona muy querida dentro y fuera de la pista. Y junto a él se van las dos personas a las que más quería, su esposa Mariángel y su hijo Theo, que también permanecerán en la memoria de los que siguieron de cerca su historia y compartieron la esperanza de un final diferente.