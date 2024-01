Una empresa coreana recaudará fondos en apoyo de Rubiales a través de la venta de NFTs

El antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tendrá su propio NFT a partir del próximo miércoles 17 de enero. Lo hará a través de una empresa de Corea del Sur, según ha anunciado él mismo este martes en sus redes sociales a través del siguiente mensaje: «Este mensaje es para quienes respaldan la igualdad real y no radicalismos ni manipulaciones mediáticas».

Pocos minutos después del anuncio, el de Motril añadió otro mensaje adjunto a una carta de agradecimiento a la empresa que había confiado en él: «Agradezco muchísimo el apoyo de tanta gente y especialmente quiero dar las gracias a The Moon Labs por su valentía».

En su carta, Rubiales agradecía encarecidamente a este grupo de coreanos que harán posible que su NFT vea la luz. «Al otro lado del mundo, a 10.000 kilómetros de España, la empresa Digital The Moon Labs, en Corea, ha preparado una campaña digital para apoyarme. Sinceramente, he quedado muy impresionado y sorprendido con todo su personal y con sus ideas», comenzaba.

Agradezco muchísimo el apoyo de tanta gente y especialmente quiero dar las gracias a The Moon Labs por su valentía.

I am very grateful for the support of so many people and I especially want to thank The Moon Labs for their courage.

🙏❤️💪

LINK NFTs:https://t.co/PoGaDKakrZ pic.twitter.com/uD39QQVzKQ

— Luis Rubiales (@LuisRubiales17) January 16, 2024