Durísimas palabras de Ozuna contra Piqué por dejar a Shakira

Shakira regresa con fuerza este 2024 presentando su disco Las mujeres ya no lloran. El álbum incluye muchos de sus pasados éxitos, además plantea dar un cierre a su mediática ruptura con Gerard Piqué. Precisamente, sobre el ex futbolista del Barcelona ha hablado Ozuna, amigo y compañero de la artista colombiana, que no ha dudado en atacar al catalán a través de las redes sociales.

El cantante de género urbano no dudó en publicar un mensaje contra Piqué dando a entender que se equivocó enormemente aldejar ir a una mujer de la magnitud de la colombiana. «Yo no sé qué estaba pensando Piqué. Mira está diosa, una reina muy bella», escribió el puertorriqueño junto a una fotografía en la que aparece con la múltiple ganadora del Grammy.

Yo no sé que estaba pensando piqué, mira está diosa, una reina muy bella. Palabras de Ozuna en su Instagram. Ozuna tirando verdades pic.twitter.com/yJROOBYdKr — Shakira World 💎 (@shakiracarla) March 22, 2024

Una Shakira que ha enterrado el hacha de guerra contra Piqué. Así ha quedado en su álbum Las mujeres ya no lloran, donde ha incluido Última, una canción que sería la última dedicada al ex jugador y padre de sus dos hijos. La cantante reflexiona sobre la relación que mantuvieron durante tantos años, formando una familia. En este teme se aprecian menos reproches e incluso parece que la de Barranquilla no cierra la puerta a un acercamiento con Piqué en el futuro pese a que el catalán siga por el momento con Clara Chía, la joven con la que supuestamente fue infiel a Shakira. En estas estrofas la artista deja entrever que no supieron entenderse o que no estaban en el mismo momento de vida, y que con el tiempo posiblemente lo vean de otra forma, pero ahora es momento de estar separados.

Un disco muy especial que ha sido hasta terapéutico para ella, tal y como reconocía recientemente en una entrevista para Times: «Es la transformación del dolor en creatividad, la frustración en productividad, la ira en pasión, la vulnerabilidad en resistencia. Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y poniéndolos todos juntos. Y la música fue el adhesivo que lo mantuvo todo unido». Habrá que ver si Piqué reacciona de alguna manera a este cambio de Shakira y esas indirectas.

Letra de Última , de Shakira

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido.

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora he decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido.

Quе ya está decidido, nos queda lo aprendido.

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama.

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta.

Pero ahora debo aprender a estar sola.