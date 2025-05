Durísimas palabras de Alice Campello en el documental de Morata sobre su separación

Álvaro Morata protagonizará un documental en Movistar, una producción que podrá verse el 17 junio pero de la que ya se han publicado ciertos fragmentos. El ahora delantero del Galatasaray explica los problemas de salud mental a los que se ha enfrentado en los últimos años y cuenta todo lo vivido para intentar ayudar a otras personas, aunque también se profundiza sobre otros temas como la sonada separación de Alice Campello el pasado verano.

Precisamente, la italiana es otra de las protagonistas del documental, pues habla sin pelos en la lengua sobre todo y también sobre esa ruptura, que apenas duró unos meses, porque después se reconciliaron y volvieron a formar una familia feliz junto a sus cuatro hijos. «Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas», reconoce la influencer y empresaria, aunque también asegura que les hizo crecer como pareja.

Hace unas semanas, también hablaba así en una entrevista concedida a un canal de televisión de su país: «Fue el mayor error que hemos cometido en nuestras vidas. Lo repetimos todos los días. No entiendo cómo pudimos llegar a tomar esa decisión. Es fácil caer en la depresión o atravesar momentos de fragilidad. Ese episodio me cambió profundamente. Llevaba mucho tiempo sin estar bien, y quizá no era ni consciente de ello», añadía sobre la depresión que ella también sufrió tras su último parto.

El secreto que @alvaromorata lleva guardando mucho tiempo. ‘𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚: 𝐧𝐨 𝐬𝐚𝐛𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐬𝐨𝐲’ 🎬Muy pronto en @MovistarPlus pic.twitter.com/hE3lEamGwt — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 26, 2025



En las imágenes promocionales que la productora ha emitido para promocionar el estreno del documental sobre el delantero de la Selección española se pueden observar una serie de cosas, como las palabras de Andrés Iniesta sobre la salud mental: «El que no lo ha experimentado no puede llegar a entenderlo», explicaba el manchego refiriéndose también a lo sufrido por Morata.

La siguiente secuencia muestra a Alice Campello y su consejo más importante a Álvaro Morata antes de la final de la Eurocopa: «Tienes que salir al campo y acordarte de ese niño que eras y el sueño que tenías». Será el próximo 17 de junio cuando el público pueda disfrutar del documental, No sabes quién soy, pero, de momento, estos testimonios ya dejan ver cómo será la producción de Movistar.