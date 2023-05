Drenthe inicia su carrera como actor y se ofrece para ser el nuevo James Bond

Drenthe apura sus últimos días como futbolista a la espera una oferta de un equipo en el que colgar las botas mientras prepara su próxima etapa lejos de los terrenos de juego. En su día, el ex del Real Madrid hizo sus pinitos en el mundo de la música y ahora parece que quiere probar en el cine. Y parece que va en serio en su carrera como actor.

El futbolista lo ha desvelado en una entrevista concedida en su país en el que confirmó que incluso ya ha realizado algún casting para participar en alguna película. «Soy ese tipo de persona que está feliz probando cualquier cosa, por eso no tuve problemas para presentar mi nombre para una convocatoria de casting para Mocro Maffia, un drama criminal de los Países Bajos. Mi agente me dijo: ‘¿Qué estás haciendo?’. Pero quería darle una oportunidad. Le pedí que les hiciera saber que estaba interesado y poco después me enviaron un guion y me dijeron que tenía tres semanas para prepararme mi audición», confirmó.

Sobre la prueba, Drenthe dejó claro que: «Siempre tuve ganas de probarlo, pero eso no significa que no estuviera nervioso. Por supuesto que lo estaba. Era la primera vez que probaba algo así. Durante tres semanas estudié y estudié las líneas hasta que pude recordarlas al revés. Y cuando llegó el día de mi audición, el equipo de casting no podía creer que fuera la primera vez que actuaba… Estaban tan sorprendidos de que no hubiera hecho nada como esto antes… Me dijeron que me harían saber si había conseguido o no el trabajo en un par de semanas, y tres días después recibí noticias de ellos y me dijeron que había tenido éxito».

Por ello, Drenthe se ofreció para ser el nuevo James Bond en una entrevista concedida a Ladbrokes Fanzone. «Me encantó, no voy a mentir. Fue una gran experiencia y algo que no descartaría volver a hacer. Sé que Daniel Craig ha renunciado al papel de James Bond… ¿Es ese el próximo trabajo para mí? Creo que tendría que trabajar un poco mi inglés…», concluyó.