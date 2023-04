El impactante nuevo trabajo de Drenthe que nada tiene que ver con el fútbol

Royston Drenthe terminó hace unos meses su periplo por el fútbol modesto español. El jugador holandés militó en el Racing Murcia, en el Real Murcia y en el Racing Mérida City, de Primera Extremeña. Sin embargo, el que fuera promesa del Real Madrid allá por 2007 se fue de nuestro país a finales del año 2022 y regresó a Holanda. El zurdo no se olvida del fútbol ni se da por retirado, aunque no está en activo en estos momentos. Se sigue entrenando en el club neerlandés del Kozakken Boys y lo compagina con su actual trabajo, que nada tiene que ver con el deporte rey y que ha sorprendido a todos.

Drenthe está en un pabellón con personas con demencia, se ha hecho sanitario y se emplea como autónomo: «Toda mi familia se ha dedicado siempre a la atención sanitaria. Mi tía Helen es enfermera. Mi madre y mi tía trabajan en cuidados. Hace unos años ya pensaba: ‘¿Por qué no hago también formación y cursos y veo lo que me aporta?’», explica en una entrevista para el medio NOS.

«Veo la otra cara del mundo»

Drenthe se puso manos a la obra, completó los cursos necesarios y se puso a trabajar en un pabellón con personas con demencia. «Había una anciana que asustaba a los compañeros. Era un poco agresiva. Ahí es donde la superviso. Me ha hecho ser mejor persona porque veo otra cara del mundo. Me ayuda a ser mejor persona en esta sociedad. Siempre he estado acostumbrado al glamour en el fútbol», cuenta.

«Definitivamente. Eso es lo que yo buscaba. Luché mucho al final de mi carrera. El hecho de saber lo que quieres hacer, pero en el momento en que empiezas algo te preguntas si esto es realmente lo que te gusta. Creo que es porque aún no puedes dejar el fútbol. Eso viene con los pasos», añade el jugador holandés, que sigue recuperándose físicamente para volver a pisar los terrenos de juego allí en Países Bajos: «Todavía tengo ganas de volver a divertirme un año más».