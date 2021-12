La Fundación Donosti CUP in the World del País Vasco ha sido una de las galardonadas en los Premios Iberdrola SuperA en la categoría social por la labor que lleva a cabo desde hace más de 25 años invitando al torneo Donosti CUP in the World a proyectos de países como la India, Nepal, Etiopía, Zambia, Bolivia o Palestina que usan el fútbol para hacer un poco más llevadera la vida de miles de niñas y mujeres que viven en condiciones muy difíciles y para las que el fútbol no es sólo una afición, sino también una forma de luchar por la igualdad, reivindicar sus derechos, huir del matrimonio temprano o. simplemente, la única oportunidad para salir de un campo de refugiados.

Con el premio, que está dotado de una cuantía económica de 50.000 euros, la Fundación Donosti CUP in the World invitará al Torneo de Fútbol Donosti Cup 2022 –del 3 al 9 de julio en San Sebastián– a un equipo de futbol de chicas indígenas de la selva de Bolivia que lucha contra la violencia de género, fomenta la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas de su comunidad. Muchas de ellas, curiosamente, y según explican desde la organización, son hijas de un equipo de madres que jugó el torneo hace doce años.

Iñigo Olaizola, que recogió el Premio Iberdrola SuperA de manos de Vicente del Bosque y el presidente de la compañía, Ignacio Galán, ha explicado que “para ellas es un sueño viajar a España para jugar este torneo porque el trasfondo de este equipo boliviano va más allá del deporte, para ellas es combatir la discriminación y la violencia machista”.

En definitiva, el Torneo de Fútbol Donosti Cup es muchísimo más que un torneo deportivo, es una forma de combatir la exclusión social alrededor del mundo.

Sobre los Premios Iberdrola SuperA

Los Premios Iberdrola SuperA son una iniciativa que cumple su segunda edición, se enmarcan en el compromiso de la compañía de impulsar la igualdad de género y, concretamente, fomentar la excelencia de la mujer a través de la práctica deportiva.

Con estos reconocimientos, Iberdrola apoya proyectos, programas e iniciativas relacionadas con mujeres y niñas en seis categorías: Deporte Base, Competición, Inclusión, Integración Social, Difusión y Sostenibilidad, que recibirán, cada uno, un premio dotado con 50.000 euros.