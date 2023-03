Desiré Cordero, la Miss ex de Cristiano y Mario Casas que arrasa dando la bienvenida a la primavera

Desiré Cordero no es una desconocida en nuestro país, ni mucho menos. La que en su día fue Miss España también ganó en notoriedad cuando se le relacionó con Cristiano Ronaldo, que el según diversas informaciones tuvo una aventura en 2016. También estuvo con otros futbolistas como Joaquín el Tucu Correa, ex del Sevilla que milita ahora en el Inter, fue novia durante un tiempo de Mario Casas… La modelo es una auténtica influencer y arrasa en sus redes con posados como los que ha publicado estos días para dar la bienvenida a la primavera.

La andaluza de 30 años es muy conocida en nuestro país por varios motivos. En primer lugar por ganar el certamen de Miss España 2014, donde se coronó como la mujer más guapa del país. Además, tiene una larga y consolidada carrera como modelo, desfilando para Victoria’s Secret o siendo portada de la prestigiosa revista Harper’s Bazaar. Y en el mundo del fútbol también es conocida, pues años atrás fue relacionada con Cristiano Ronaldo, y más recientemente tuvo una relación con otro futbolista, el Tucu Correa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desire Cordero (@desirecordero)



Con el extremo argentino se le vio un verano verano disfrutar y revolucionar Ibiza con sus sugerentes y ardientes posados. Y es que la modelo es una auténtica influencer y arrasa con cada foto que sube a Instagram, sobre todo si son subidas de tono. La que fuera Miss España en 2014 suele publicar provocativos posados en bikini, en tanga e incluso en topless pero siempre jugando con sus posturas para que no le censuren.

La modelo, que tiene casi 300.000 seguidores en las redes sociales, ha estado con varios hombres relacionados con el mundo del fútbol. Primero tuvo una relación con Álvaro Ruiz, hijo de Fernando Hierro, y después se le relacionó con Cristiano Ronaldo cuando el portugués acababa de romper con Irina Shayk en 2016, antes de empezar con Georgina Rodríguez. Tras proclamar a los cuatro vientos su amor por Correa, el romance llegó a su fin y la influencer rehizo su vida con Mario Casas. Tampoco llegó a buen puerto esa aventura, y el hombre que ocupa ahora el corazón de la maniquí es una persona muy cercana a su día a día, el deportista y entrenador personal Savador Pastormelo.