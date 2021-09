Wilt Chamberlain, leyenda de la NBA y del baloncesto mundial, presumió durante su vida de haberse acostado «con más de 20.000 mujeres». Algo que no había creado tanta polémica hasta que precisamente ahora Cassandra Peterson, famosa actriz conocida por su papel de ‘Elvira’ en ‘Mistress of the Dark’, ha denunciado una agresión sexual por parte del deportista muchos años atrás.

Tras publicarse sus memorias, ha sido en People donde ha profundizado sobre aquella agresión sexual de Chamberlain: «¿Por qué no traté de gritar, contraatacar o escapar? Cuando un hombre de dos metros y medio y 120 kilos te envuelve la mano alrededor del cuello, realmente no hay mucho que puedas hacer», dice en el libro. «¿Debería haberlo denunciado a la policía? ¿Estás bromeando? ¿Qué posibilidades crees que tendría una corista sin trabajo contra una superestrella del deporte?», añade la actriz.

Un desgarrador testimonio que ha conmocionado a Estados Unidos pese a que haya pasado tanto tiempo de aquello que sucediera en la mansión del jugador en Bel Air durante una fiesta organizada por Wilt Chamberlain: «No dije nada durante toda mi vida, porque además era un amigo. Así me convencí a mí misma de que era una muy mala persona por permitir que eso sucediera. Y luego, cuando surgió todo el movimiento ‘Me too’, comencé a pensar: ‘Espera un minuto. No hice nada malo. Hiciste algo mal. Hiciste algo muy mal’».

Una Cassandra Peterson que lleva muchos años manteniendo una relación con una mujer, algo que siempre mantuvo en secreto. Como su marca Elvira estaba tan ligada a ser una mujer seductora y sexy para los hombres, a Peterson le preocupaba que hacer pública su romance pudiera dañar su marca: «Soy muy consciente de que habrá algunos que se sentirán decepcionados y quizás incluso enfadados, pero tengo que vivir conmigo misma, y en este momento de mi vida, tengo que ser sincera sobre quién soy».