El descenso se juega hoy en cinco estadios

El descenso a Segunda División se juega hoy en cinco estadios, pero matemáticamente sólo dos equipos pueden perder esta tarde la categoría, el Mallorca y el Alavés, que acompañarían al Levante en su viaje al purgatorio de Segunda División si los resultados propios y ajenos les son adversos. El Getafe necesita un solo punto, al Granada le faltan dos y el Cádiz, aún ganando al Real Madrid, depende del resultado del Mallorca en Son Moix ante el Rayo Vallecano.

El Getafe (38 puntos) es sobre el papel quien mejor lo tiene porque dispone de dos oportunidades y sólo le hace falta un empate. Hoy se enfrenta al FC Barcelona que, curiosamente, con un punto también cumple su objetivo de finalizar segundo. Todo apunta a la X en el Coliseum Alfonso Pérez, pero por si acaso los madrileños tendrán otra opción en la última jornada en Elche. De todos modos, de los que están en descenso sólo puede atraparle el Mallorca, que necesitaría sumar los seis puntos y que el Getafe no consiguiera ni uno.

Aparentemente también lo tiene bien el Granada (37 puntos), al que también sólo puede alcanzar un Mallorca que de nuevo debería hacer pleno, porque en caso de empate a puntos tiene el golaverage perdido con los nazaríes. Los de Karanka se enfrentan en el Benito Villamarín a un Betis que aún no da por perdida la Champions. Eso sí, su último partido será en Los Cármenes ante un Espanyol en plena crisis tras la destitución de Vicente Moreno.

El Cádiz (35 puntos) empieza el domingo fuera del descenso, pero para seguir ahí tiene que ganar al Real Madrid ya que, dado que tiene perdido el golaverage ante el Mallorca, su única opción para salvarse es igualar o mejorar los resultados que hagan los baleares en estas dos jornadas, siempre por supuesto que no entre en juego el Alavés, con el que se enfrenta en la última jornada. Eso sí, los gaditanos pueden irse a dormir esta noche salvados, pero para que eso pase deben sumar los tres puntos ante el campeón de Liga y esperar que el Mallorca empate o pierda ante el Rayo. Si es así, con independencia de lo que haga el Alavés, el descenso está sentenciado.

El Mallorca (33 puntos) no depende de sí mismo, pero el hecho de tenerle ganado al Cádiz el golaverage le sirve para meterle a los andaluces la máxima presión posible ya que si suman los seis puntos obligan a los de Sergio González a hacer lo mismo. Además, su calendario es teóricamente el más fácil de todos los que pelean por no descender, ya que se enfrenta a dos rivales que no se juegan nada como Rayo -que además viaja en cuadro- y Osasuna.

Finalmente el Alavés (31 puntos) depende de una verdadera carambola. Juega en el campo del descendido Levante donde, evidentemente, el empate no le sirve de nada. Necesita ganar y que no lo haga el Cádiz, porque si el Madrid pierde en el Nuevo Mirandilla los vitorianos son matemáticamente de Segunda. Eso sí, si saliera vivo de esta jornada la próxima semana su situación varía radicalmente ya que recibe al Cádiz, al que superaría ganándole. En ese caso dependería del resultado del Mallorca en El Sadar.

Lo que está claro es que estamos ante el descenso más caro de los últimos años porque el Mallorca podría bajar con 39 puntos. La última vez que un equipo perdió la categoría con esos números fue en la temporada 2013-14, cuando Osasuna se fue a Segunda con esos mismos 39 puntos.