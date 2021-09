El piloto español pudo haberse alzado con el título en Laguna Seca. Alex Palou llegó a esta carrera con 25 puntos de ventaja sobre Pato O’Ward. Ahora afrontará la última de la temporada con 35, de 54 que estarán en juego, respecto a éste. Es decir, que Alex Palou llega a Long Beach en una posición óptima para convertirse en el primer campeón español de la IndyCar.

También llega a esta carrera con opciones de ser campeón, Josef Newgarden. El piloto, que ganó la IndyCar en 2019 y en 2017 llega a Long Beach con 48 puntos de desventaja respecto a Alex Palou, por lo que buena parte de sus opciones pasan porque el catalán no acabe la carrera.

Precisamente Alex Palou es el único piloto que no ha corrido antes en Long Beach, lo que será un hándicap para él. Por suerte no tiene necesidad de arriesgar, por lo que su carrera puede limitarse a salvar accidentes y contratiempos. Para ello sería necesario que Alex Palou hiciera una buena sesión de clasificación. Long Beach está considerado como el Mónaco de América y el español podría verse en problemas si sale en la mitad de la parrilla o más retrasado.

Las cuentas de Alex Palou para ser campeón

Alex Palou será campeón si queda entre los once primeros. También podría valerle quedar entre los doce primeros siempre y cuando Pato O’Ward no consiga la pole el sábado. No obstante, si el mexicano es el más rápido en la sesión de clasificación y gana el domingo en Long Beach, Alex Palou podría ser campeón terminando decimocuarto siempre y cuando O’Ward no sea el piloto que más vueltas ruede en cabeza. Y es que, aunque ganar una carrera reporta 50 puntos; la pole y liderar una vuelta en competencia otorgan un punto extra, dos para el piloto que más vueltas ruede en competencia.

Si no se dan ninguna de estas combinaciones, Alex Palou dependerá de los resultados de sus rivales. Si Josef Newgarden no lo tiene fácil, tampoco está en una situación mejor Pato O’Ward. El mexicano necesita ganar, y que Alex Palou no quede entre los quince primeros, o ser segundo y que el piloto de 24 años abandone en Long Beach, algo que llevaría al español a sumar tan sólo 5 puntos por clasificar del 25 hacia atrás.

It all comes down to @GPLongBeach. For the 16th consecutive year, the championship will be decided at the final race.#INDYCAR // #DEFYEVERYTHING pic.twitter.com/t2A9BRIaRW — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) September 20, 2021

Palou será campeón si empata con Newgarden

Esto último es lo que necesita Josef Newgarden para sumar su tercer título de IndyCar. Si Alex Palou abandona en Long Beach y, por tanto, sólo suma 5 puntos, el estadounidense deberá ganar la carrera, sumar los dos puntos extra que se lleva el piloto que más vueltas lidere en Long Beach y esperar que Pato O’Ward no sea segundo. Sin duda, una combinación muy difícil pero no imposible.

Alex Palou sería el primer español en ganar la IndyCar

La IndyCar es la categoría de carreras de monoplazas más importante de Estados Unidos y se celebra desde 1996. Sin embargo no ha sido hasta abril de 2021 cuando un español ha ganado por primera vez una carrera en esta categoría, y ha sido por medio de Alex Palou. Durante tres años (2017,2019 y 2020) Fernando Alonso ha participado en una única carrera de la IndyCar, las 500 Millas de Indianápolis, aunque la victoria se le ha resistido.

Ésta es precisamente la espinita clavada que se le ha quedado a Alex Palou esta temporada, haber quedado segundo en las 500 Millas de Indianápolis. “Si ganas aquí pasas a formar parte de la historia de Indianápolis y el automovilismo mundial. Una carrera te puede cambiar la vida. Ya nunca te van a presentar como Alex Palou, sino como Alex Palou, campeón de las 500 Millas de Indianápolis. Ganar es el objetivo, pero si no sucede no es el fin del mundo porque tendremos otras oportunidades”, declaraba tras clasificar sexto para la carrera.

Finalmente Alex Palou acabó segundo tras Castroneves las 500 Millas de Indianápolis. “Duele, duele mucho. No imaginaba que doliera tanto ser segundo, pero duele un poco menos cuando te gana uno de los mejores, si no el mejor”, lamentaba. “Él tiene tres Indy 500… ¿por qué quería una cuarta? Yo me conformaba con una”, bromeaba el catalán.

Ya en frío Alex Palou añadía: “No puedo estar triste. He terminado segundo en mis segundas 500 Millas. Es cierto que quieres más, pero Helio también, y el resto de pilotos también. Estoy viviendo un sueño. He podido pilotar el coche más rápido en Indianápolis y he luchado por ganarla”. Ahora aquella decepción puede quedar en una anécdota si Alex Palou se proclama en Long Beach en el primer campeón español de la IndyCar.