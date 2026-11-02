Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Bayern de Múnich de la Champions League El Atlético - Bayern de Múnich es de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Metropolitano

Dos equipos históricos del viejo continente se enfrentan en un choque que será uno de los más destacados de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, que ya jugaron una final de este torneo en 1974, se citan en el Metropolitano para luchar por los tres puntos que les acerquen a los ocho primeros. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo lo que suceda en la capital de España.

Atlético de Madrid – Bayern de Múnich de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Bayern de Múnich para disputar el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Los pupilos del Cholo Simeone están en un gran momento de forma, pero están en la mitad de la tabla de la máxima competición continental, al igual que los bávaros, que sólo han logrado una unidad más que los colchoneros. La UEFA ha programado este clásico del fútbol europeo para este martes 3 de noviembre. El horario escogido por el organismo que controla el fútbol del viejo continente es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid – Bayern de Múnich de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el operador que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en la máxima competición continental. El Atlético de Madrid – Bayern de Múnich de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. Los clientes de este medio tienen la opción de ver todo lo que suceda en el Metropolitano en streaming y en vivo online descargándose la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda durante estos días que se juegan las competiciones europeas, donde estaremos prestando especial atención a los equipos españoles. Cuando concluya el Atlético de Madrid – Bayern de Múnich de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones que nos lleguen desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Bayern de Múnich

Todos aquellos hinchas del cuadro rojiblanco que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Atlético de Madrid – Bayern de Múnich.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Bayern de Múnich?

El Metropolitano, que se encuentra en el barrio de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se disputará este vibrante Atlético de Madrid – Bayern de Múnich que cayó en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este campo se convirtió en la casa de todos los colchoneros en 2017, año en el que dijeron adiós con el puño en la mano al Vicente Calderón. Recordamos que en este recinto deportivo se jugará la final de esta edición de la máxima competición continental.

La UEFA ha decidido designar al árbitro francés François Letexier para que imparta justicia en este frenético Atlético de Madrid – Bayern de Múnich de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Al frente del VAR estará su compatriota Jérome Brisard, así que analizará todas las jugadas dudosas para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que revise las acciones polémicas en el monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.