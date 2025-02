Cuadro del sorteo de octavos de la Champions League 2025: posibles cruces y emparejamientos

La nueva edición de la UEFA Champions League sigue avanzando a pasos agigantados y, tras la finalización de la eliminatoria del play-offs por avanzar a los octavos de final de la competición, ya se conocen los 16 equipos que competirán en la primera ronda del cuadro final del torneo a nivel de clubes más importante del mundo. El Real Madrid, con su impresionante victoria ante el Manchester City de Pep Guardiola, ha sido el último conjunto en unirse a una lista donde ya se encontraban Atlético de Madrid y FC Barcelona, que ya habían hecho los deberes previamente logrando la clasificación entre los ocho mejores equipos en la Fase Liga y se encontraban a la espera de conocer el cuadro del sorteo de octavos.

Por un lado, el Real Madrid, tras confirmar su presencia un año más en el cuadro final de la competición europea por excelencia, ya conoce sus posibles rivales de octavos: Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen. Como ya sabemos, el club blanco quedó clasificado en la 11º posición, por lo que deberá enfrentarse, según los criterios de la competición, al 5º o 6º clasificado de la Fase Liga, es decir, el club rojiblanco o el equipo liderado por Xabi Alonso, dos rivales que podrían poner en serios aprietos al actual campeón de Europa.

El Atlético de Madrid, por su parte, a pesar de haber firmado una Fase Liga espectacular, no ha tenido fortuna en el cruce de octavos de Champions. ¿Por qué? Pues bien, tendrá que medirse ante dos de los mayores ‘cocos’ históricos de la competición: el ya citado Real Madrid, que ha vencido a los colchoneros en sus últimos cuatro enfrentamientos en esta competición (finales de Lisboa 2014-Milán 2016 y temporada 2015 y 2017), o al Bayern Múnich, con el que tiene un recuerdo más especial tras haber conseguido eliminarlo en las semifinales del torneo en la temporada 2015-2016.

Por último, el FC Barcelona, que consiguió clasificarse en 2º posición en la Fase Liga, se mediría en los octavos del torneo al París Saint-Germain de Luis Enrique, el cual ha conseguido remontar el vuelo en las últimas semanas, o al Benfica, con el que ya se ha enfrentado durante esta temporada y logró vencerlo sobre la bocina (4-5).

A partir de ahí, y para conocer los rivales en octavos, los ocho mejores equipos de la Fase Liga se emparejarán en función para formar cuatro parejas de cabezas de serie, es decir 1 y 2 -Liverpool y Barça-, 3 y 4 -Arsenal e Inter-, 5 y 6 -Atlético y Leverkusen-, 7 y 8 -Lille y Aston Villa-. Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se enfrentarán en una de las dos posiciones de octavos a los equipos ganadores correspondientes de los play-offs eliminatorios, cuya posición se determinó en el sorteo anterior.

