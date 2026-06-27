Cruz para España en Wimbledon: ningún tenista logra el premio de 92.000 euros

Al tercer día, la Armada Española se desangró. Ninguno de los once tenistas llegó a buen puerto. España contaba con 11 bazas para superar la fase previa a Wimbledon y todas ellas han quedado a la deriva. Alguna más cerca de la orilla, pero todas sin alcanzar el destino final. Pablo Llamas y Alejandro Moro se quedaron en el último partido de la clasificación tras claudicar ante Boyer y Kwon respectivamente.

En el cuadro femenino, a Marina Bassols también se le escapó la clasificación al caer contra Montgomery. Fueron las tres balas con más recorrido de España, aunque por el camino se quedaron otras ocho. Se toparon con la segunda ronda Roberto Carballés y Pol Martin del cuadro masculino y Kaitlin Quevedo y Andrea Lázaro del femenino. Mientras que en la primera de las tres eliminatorias cayeron tanto Nikolas Sánchez y Pedro Martínez como Ángela Fita y Leyre Romero.

El botín que se les escapa de las manos era doble. Billete al cuadro principal de Wimbledon, palabras mayores, y algo más de 92.000 euros al bolsillo. Se han tenido que conformar con los cerca de 23.000 euros que se han llevado Nikolas Sánchez, Pedro Martínez, Ángela Fita y Leyre Romero por caer en primera ronda. Roberto Carballés, Pol Martin, Kaitlin Quevedo y Andrea Lázaro se embolsaron 37.000 euros por caer en segunda ronda.

Mientras que el mayor premio de la previa, casi 58.000 euros, se lo han quedado Marina Bassols, Alejandro Moro y Pablo Llamas. Alcanzar el cuadro principal tenía la recompensa de los mencionados 92.000 euros. Mientras que superar la primera ronda del cuadro principal casi dobla los emolumentos hasta los 146.000 euros. Todo entra en la política de incrementar los premios que ha seguido Wimbledon para esta edición.

El aumento del 20% en su bolsa de premios alcanzará un total récord de 64,2 millones de libras, unos 75,1 millones de euros. El campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras (aproximadamente 4,2 millones de euros) cada uno, lo que supone un aumento de 600.000 libras respecto al año anterior, y los jugadores eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras (cerca de 93.600 euros).

Además, el torneo ha destinado más de seis millones de libras (unos 7 millones de euros) a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25% en comparación con ediciones anteriores. En total, el aumento global de premios supone una subida de 10,7 millones de libras (alrededor de 12,5 millones de euros) en el reparto de premios, en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional.