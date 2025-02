La crítica de Enrique Cerezo al VAR: «El problema de los árbitros es que esta herramienta no va bien»

Una nueva jornada liguera echa a andar con la clásica polémica encima de la mesa. El arbitraje. En la retina de los clubes colean acciones que han inclinado la balanza en su contra a lo largo de toda la temporada. Especialmente en la memoria del Real Madrid, que continúan su cruzada contra el estamento arbitral tras sentirse perjudicados jornada tras jornada. En la otra acera madrileña, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, se ha pronunciado sobre el nivel del arbitraje español.

«Está todo un poco desfasado con el tema de los árbitros, ni han mejorado ni han empeorado, su problema es una herramienta que no va bien, que es el VAR. A veces ve cosas que no se ven bien. Cuando un VAR no actúa, no hay ningún problema. Los árbitros son humanos, se equivocan y aciertan como todos. Hay que dejar trabajar a los árbitros, no criticarles, y dejarles que cumplan con su obligación que es arbitrar bien y ser justos», asegura Enrique Cerezo.

Las presiones arbitrales se multiplicaron a lo largo de las últimas semanas. Desde el lado blanco de Madrid aumentaron su producción de videos y quejas formales a la Federación, mientras que en la parte rojiblanca se despachaban por redes sociales con mensajes tan directos como irónicos. «No tengo Twitter y no me fijo en cosas de esas. Real Madrid TV tampoco lo veo mucho», respondió Enrique Cerezo en la Cope.

El presidente rojiblanco también analizó el momento deportivo que atraviesa su equipo. Vivo en las tres competiciones e imbuido en un calendario infernal que comenzó en Mestalla, contra el Valencia y acabará en un mes, cuando el Atlético haya disputado el cruce de Champions contra el Real Madrid, la vuelta de semis de Copa ante el Barça y el grueso de la temporada liguera.

«Es un momento magnífico, hay un magnífico equipo y magníficos jugadores. Esto, con un gran entrenador que les dirige muy bien, hace que podamos tener opciones. Julián Álvarez es muy bueno, se pasa los 90 minutos corriendo…. el Madrid sí lo querría. Es un ídolo de la afición», explica Enrique Cerezo.

El Atlético se enfrenta este sábado al Athletic y el martes contra el Real Madrid. En juego las aspiraciones en Liga y Champions. «Estas dos semanas son cruciales porque está en juego la Liga y la Champions. Todo está al 50-0%, esperamos seguir adelante en las tres competiciones», declara Enrique Cerezo.