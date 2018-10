La monja independentista Sor Lucía Caram se ríe de la sequía goleadora del Real Madrid

Sor Lucía Caram ha atacado al Real Madrid en las redes sociales

Sor Lucía Caram, la monja independentista y culé, ha vuelto a utilizar las redes sociales para hacer algo tan poco cristiano como reírse del prójimo. En este caso, el foco de sus burlas es el Real Madrid. Y lo peor es que no es la primera vez.

A través de Twitter, la monja se ha querido aprovechar de la sequía goleadora que atraviesa el Real Madrid para atacar a los blancos. “Hola, alguien que entienda de móviles me podría ayudar. Hace diez días que activé las notificaciones del móvil para que me avisara de los goles del Real Madrid, y nada, que no funciona, no hay manera… Con humor #DesdeClaustro”, escribió.

Hola, alguien que entienda de móviles me podría ayudar.

Hace diez dias que activé las notificaciones del móvil para que me avisara de los goles del RMadrid, y nada, que no funciona, no hay manera…

Con humor #DesdeClaustro — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) October 9, 2018

Lucía Caram ha dejado patente en más de una ocasión su animadversión por el Real Madrid y su amor incondicional por el Barça. También se pueden ver en su perfil una imagen de Florentino Pérez donde pide a la RFEF poder devolver a Lopetegui o ha hecho chascarrillos arbitrales en los que también se mete con el vigente campeón de Europa.