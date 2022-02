La Copa del Rey de Baloncesto regresaba a Granada 25 años después y lo hacía volviendo también a su esencia, con público en las gradas, tras una edición de ausencia obligada, la de 2021, de los incondicionales debido a la situación de la pandemia. Las autoridades permitieron un 75% de aforo en el Palacio Municipal de Deportes de la localidad nazarí, lo que posibilitó una auténtica fiesta de aficiones durante todo el fin de semana. Un gran éxito que deja al Barcelona como campeón, pero compartiendo ‘trofeo’ con el público que dio color a la Copa.

Seguidores de los favoritos, Real Madrid y Barcelona, mostrando su tradicional rivalidad mientras el protagonismo lo copaban otros, los acérrimos de UCAM Murcia –mayoritarios en las gradas– o de un BAXI Manresa que se quedó en cuartos pero disfrutó de una velada de baloncesto de ensueño. Los de Breogán, en caravana desde Lugo, también animaron una fiesta que se trasladó a las calles de Granada de forma continuada y con un punto álgido marcado el sábado por la mañana.

Una fiesta organizada por la ACB en la Plaza de la Bib-Rambla se movió por las zonas céntricas con la charanga de Baskonia, sí, Baskonia, que no clasificó para la Copa del Rey 2022, animando el cotarro. Alrededor de la música, un ambiente de unidad que no es fácil de ver en el mundo del deporte, con bufandas de los Joventut, Tenerife o Valencia Basket sumadas a las de los mencionados anteriormente y de otros exiliados como Andorra, Gran Canaria o Zaragoza, que no se quisieron perder la gran fiesta del baloncesto y las aficiones que es la Copa del Rey. Y es que la Copa con público es la Copa mejor.

Un resultado satisfactorio

El protocolo de salud de la ACB para la Copa del Rey, unido a la bajada de casos de coronavirus en las últimas semanas, ha propiciado un éxito rotundo en este aspecto de un torneo que cumple en lo deportivo y en lo sanitario. El BAXI Manresa tuvo un caso aislado en su staff antes del choque de cuartos de final ante el Barcelona, como único percance de una Copa que se cierra con la seguridad de poder seguir ofreciendo eventos con asistencia y protagonismo del público en un futuro próximo.