Conmoción en la NBA: Kevin Porter Jr. detenido tras romper la vértebra a su novia

Noticia espeluznante y de nuevo negativa en torno a Kevin Porter Jr. Conmoción en la NBA con el jugador de los Houston Rockets que ha sido arrestado por la policía tras golpear a su novia en una habitación de hotel de Nueva York. Según los fiscales, el jugador originó a su actual pareja, Kysre Gondrezick, una fractura en la vértebra del cuello y le generó un corte profundo sobre el ojo derecho.

Porter se enfrenta a cargos por un delito grave de agresión y estrangulamiento por unos hechos que tuvieron lugar en la madrugada del pasado lunes, en el hotel Millennium Hilton donde ambos pasaba la noche. Este no es el primer caso de este tipo en el que se ve involucrado el jugador de los Rockets, que habría protagonizado más episodios con Gondrezick, es jugadora de la WNBA.

Según narran los fiscales, Porter no dejó de golpearla hasta que esta logró salir huyendo por el pasillo del hotel, cubierta de su propia sangre, aunque en su comparecencia previa el jugador no se reconoció como culpable de los hechos, ya que no estaba obligado a ello. En declaraciones de Mirah Curzer, fiscal adjunta en el distrito de Manhattan, se trata de «un caso grave de violencia doméstica» y afirmó que ya cuenta en su historial con otros hechos sobre su pareja, como un choque en coche contra el vehículo de su pareja.

Cabe destacar que Gondrezick, en el momento que dio declaración para su denuncia ante la policía, aseveró que Porter golpeó en el rostro con el puño cerrado varias veces, generando el corte mencionado en la parte superior del ojo derecho, de varios centímetros de largo, así como diferentes hematomas y mucho dolor. Ésta segura también que el jugador la intentó asfixiar rodeándole el cuelo con las manos y estrangulándola, lo que acabó provocándole la fractura en el cuello como confirmaron posteriormente en el hospital. La ex jugadora también perdió movimiento en su brazo.

«Estamos en el proceso de recopilar información sobre el asunto que involucra a Kevin Porter Jr., no tenemos más comentarios en este momento», fue el breve comunicado que emitió Houston Rockets al respecto, por el momento sin más detalles por parte de la franquicia NBA.

En los últimos años, la hemeroteca ofrece claras evidencias de lo problemático y polémico que es Porter. Ya en 2020, durante su contrato con los Cavaliers, fue arrestado por la policía por llevar en su vehículo una pistola cargada y marihuana, aunque fueron desestimados sus cargos. En 2021, fue la NBA la que multó al jugador con 50.000 euros ya que éste violó el reglamento de salud durante el Covid-19, ya que fue visto en un striptease en Miami. También en 2022, los Rockets acabaron suspendiéndole un partido por un cruce de cables que vivió durante el descanso de un partido, según su técnico Stephen Silas, «perdió los estribos».