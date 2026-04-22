Cómo llegar Circuito de Jerez Ángel Nieto: dónde está, transporte público, cómo aparcar…

La llegada de Jerez al calendario anual de MotoGP implica el paso del campeonato a suelo europeo y la celebración de la primera de las cuatro pruebas que se disputan en España. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto se pone sus mejores galas para recibir al mundial de motociclismo desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril. Aficionados a las dos ruedas de todos los puntos de España y zonas cercanas de Europa se congregan en la ciudad andaluza para disfrutar de un fin de semana de motor. Descubre cómo llegar al Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Dónde se encuentra el Circuito de Jerez

Las instalaciones del GP de España se sitúan en la ciudad de Jerez de la Frontera, perteneciente a la provincia de Cádiz y a Andalucía. Más concretamente, el circuito jerezano se ubica junto a la autovía A-382, a la altura de la urbanización de Monte Castillo. Se recomienda acudir con antelación suficiente para evitar atascos en una cita que siempre reúne a miles de fans del motociclismo desde la inauguración del circuito en 1985.

Cómo llegar en autobús o transporte público al Circuito de Jerez

Para aquellos que no acudan en su vehículo particular al Circuito de Jerez, también existen alternativas de transporte público. El Ayuntamiento de la ciudad implementará autobuses lanzadera entre los días 24 y 26, con motivo de la celebración del GP de España, ampliando los horarios y frecuencias respecto a los últimos años. En total, se dispondrá de tres lanzaderas, con horarios ampliados el sábado y el domingo.

Una de ellas estará situada en la rotonda del Minotauro y la segunda en la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo, en la calle Miguel de Unamuno. Por último, la tercera lanzadera conectará el aparcamiento de Venta la Cueva con el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Los servicios de autobuses lanzaderas estarán activos en diferentes horarios, que se ampliarán sábado y domingo, y tendrán frecuencias de entre cinco y 15 minutos.

Cómo llegar en coche privado al Circuito de Jerez

Si planeas acudir al Circuito de Jerez-Angel Nieto este fin de semana para disfrutar del Mundial de MotoGP, las instrucciones son claras al llegar a la ciudad gaditana. En ese momento, deberás dirigirte a la Autovía A-382 (Jerez-Arcos-Antequera), donde tomarás la salida 6, situada en el kilómetro 3 de la autovía, para acceder a las proximidades del trazado. Una vez allí, llega el momento de buscar aparcamiento en una de las diferentes zonas habilitadas para ello.

Dónde aparcar gratis cerca del Circuito Jerez-Ángel Nieto

La opción más recomendada para acudir al mítico trazado jerezano es la moto. El parking gratuito (Parking A) para los amantes de las dos ruedas se sitúa cerca del acceso principal al Circuito de Jerez. También hay zonas de aparcamiento gratuitas para coches (Parking C y D) y se encuentran más alejadas; aunque los autobuses lanzadera ofrecen una opción gratuita para conectar el parking con la entrada del circuito.