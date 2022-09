Cómo desarrollar el talento joven, según Carlos Costa

En esta ocasión, traemos a Mejor Conectados a Carlos Costa, ex tenista profesional de gran renombre en la década de los 90 y actual mánager de Rafa Nadal, así como Head of Business Development de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Costa nos cuenta a lo largo de esta entrevista la importancia de los distintos factores a la hora de desarrollar el talento deportivo de los jóvenes. Factores que abarcan desde el entorno familiar a la buena selección de profesionales, pasando por la salud mental. Acompáñanos y descúbrelos con nosotros.

Cómo desarrollar el talento deportivo de los jóvenes

Durante la juventud de Costa, la formación del talento deportivo joven no era para nada como la conocemos hoy en día. Por aquel entonces, era común encontrarse con entrenadores de tenis que, si bien es cierto dominaban los conceptos teóricos del deporte, no habían sido profesionales. Por ello, no eran capaces de transmitir conocimientos y vivencias propias de un profesional.

Costa nos cuenta que, en su caso, además de no tener por entrenador a un ex tenista profesional, el resto de la preparación era un tanto arcaica, teniendo que prepararse físicamente, por ejemplo, con un entrenador de atletismo.

Todo esto es muy distinto hoy en día. En la actualidad, los tenistas y la mayoría de deportistas cuentan con la ayuda y asesoramiento de entrenadores expertos en su deporte, que además de conocer los fundamentos del deporte, también saben por todo lo que un deportista pasa, los buenos y los malos momentos, así como la forma de afrontarlos.

Factores que inciden en el desarrollo del entrenamiento deportivo

El entorno es, sin duda, uno de los factores fundamentales que inciden en el desarrollo del entrenamiento deportivo, además de ser un factor fundamental para llevar una buena vida, con carácter general. En el caso del tenis, tener una familia que te apoye y te sepa transmitir unos buenos valores desde la infancia es fundamental.

También es importante que este entorno familiar no se entrometa en exceso en el entrenamiento y desarrollo de sus hijos. Al final, el papel de los padres es buscar la mejor opción para sus hijos, y una vez hayan decidido contratar a equipo técnico de profesionales adecuados, es muy importante dejar a estos actuar, ya que conocen mejor que nadie cómo potenciar el talento deportivo de los más jóvenes.

Otro factor que incide en el desarrollo del entrenamiento deportivo, así como en el desarrollo personal, es la búsqueda de formar a personas antes que a deportistas. Esto quizás pueda parecer contradictorio si estamos hablando de tratar de formar el talento deportivo de los jóvenes, pero es fundamental. En palabras de Costa: «Si sólo formas al deportista y no a la persona, esto puede jugar en contra de su desarrollo deportivo».

Este crecimiento como persona pasa también por la salud mental del deportista. A lo largo de su formación y de su carrera como deportista, es común pasar por momentos de crisis y por altibajos, y contar con el apoyo de un profesional puede resultar muy beneficioso para el desarrollo del deportista: aprender a perder, gestionar la frustración, sobreponerse a situaciones complejas… son aspectos fundamentales para el desarrollo deportivo y personal.

Ya lo dice Carlos Costa: “antes del deportista está la persona, pero lo importante es la persona, si formamos deportistas que no sean buenas personas, es muy difícil que tengan una larga vida como deportistas.”

Los referentes deportivos

Costa hace hincapié en la diferencia entre los referentes deportivos y el tener «espejos». Los referentes deportivos son fundamentales, y si son compañeros, gente con la que has crecido como deportista y jugador, todavía más.

En su caso, tuvo grandes referentes deportivos como Manolo Orantes o Manolo Santana, pero siempre destaca la importancia de Emilio Sánchez, gran exponente del tenis español y compañero de entrenamiento de Carlos Costa.

Costa resume este proceso de la siguiente manera: «Está bien tener referentes, pero no lo está compararse con el de al lado. Al final tienes que centrarte en tus entrenamientos, escuchar y hablar con las personas que tienes alrededor para no quedarte estancado como deportista y mejorar».

