Colas kilométricas en Lidl por la pala de pádel perfecta para empezar: cuesta menos de 30 euros y está volando de las estanterías

Lidl vuelve a demostrar que va a por todas en el mundo del equipamiento deportivo. Esta vez el foco está puesto en un artículo pensado para los que quieren dar sus primeros pasos en uno de los deportes que más seguidores ha ganado en España durante los últimos años, que es el pádel. La cadena de supermercados alemana ha puesto a la venta una pala de la marca Crivit por solo 26,99 euros, un precio muy por debajo del que suelen tener otros modelos similares en tiendas especializadas.

Esa combinación de un coste tan bajo y unas características pensadas para jugadores o jugadoreas que empiezan ha hecho que muchas personas se acerquen a las tiendas para hacerse con ella. De hecho, en algunos establecimientos ya resulta difícil encontrarla y en la web de Lidl se indica específicamente que quedan pocas unidades debido a la alta demanda: «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades».

El éxito de esta pala tiene una explicación sencilla. Cada vez son más las personas que quieren probar el pádel sin gastar demasiado dinero desde el principio. Las palas de marcas especializadas suelen superar con facilidad los 70 o incluso los 100 euros, una cantidad que muchos prefieren no invertir hasta comprobar si realmente van a practicar este deporte con frecuencia. Lidl ha encontrado un hueco con una propuesta que permite empezar a jugar sin hacer un gran desembolso. No es la primera vez que ocurre algo parecido, ya que otros artículos deportivos de la cadena también han despertado un gran interés y han desaparecido de las estanterías en muy poco tiempo.

La pala de pádel barata de Lidl

La pala Crivit cuenta con una superficie de fibra de vidrio, un material que ayuda a conseguir un golpeo más cómodo y que suele ser una buena opción para quienes todavía están aprendiendo. Tiene forma de lágrima, un diseño muy habitual porque ofrece un buen equilibrio entre control y potencia, además de un peso aproximado de 370 gramos que facilita su manejo durante los partidos. Según indica el fabricante, también incorpora un punto dulce centrado que ayuda a golpear la pelota con mayor facilidad, así como un marco resistente pensado para soportar el uso habitual de jugadores aficionados.

Otro detalle que llama la atención es que también busca ofrecer una experiencia de juego más cómoda. Incorpora una correa para sujetarla a la muñeca y un acabado que ayuda a reducir las vibraciones que se producen al golpear la pelota. Son características que pueden marcar la diferencia para los que todavía están mejorando su técnica y buscan una pala con la que sentirse cómodos desde los primeros entrenamientos. Una opción interesante para empezar a jugar sin necesidad de hacer una inversión elevada, pues cuesta menos de 30 euros.

El crecimiento del pádel en España también ayuda a entender el éxito de este lanzamiento. En los últimos años han aumentado tanto el número de pistas como el de clubes y jugadores, lo que ha hecho que muchas personas se animen a probar este deporte por primera vez. Obviamente, artículos como éste como precios así de bajos, despiertan un interés especial entre aquellos que necesitan comprar todo el material desde cero. Y Lidl en ese sentido está dando en el clavo como palas como esta, ropa específica de pádel, etc.