Clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera del GP de Malasia 2023

Pecco Bagnaia es más líder de la clasificación del Mundial de MotoGP tras acabar por delante de Jorge Martín en la carrera larga del Gran Premio de Malasia de MotoGP. El italiano acabó tercero justo delante del español que fue cuarto y por tanto ha sumado tres puntos más que Martinator, por lo que se marcha de Sepang con un punto más de ventaja respecto a lo que tenía al aterrizar en este trazado.

El piloto de San Sebastián de los Reyes todavía tiene opciones pero se le han complicado mucho las cosas. En la sprint race se intercambiaron los papeles, Martín terminó segundo y Pecco tercero por lo que el del Pramac le recortaba dos puntos y reducía la ventaja a 11 puntos. Pero esta vez ha sido el vigente campeón del mundo de la categoría reina el que ha dado un golpe encima de la mesa y se marcha a Qatar, la penúltima prueba del campeonato, con 14 puntos de renta sobre su perseguidor.

La buena noticia es que el piloto madrileño se aseguró este domingo el subcampeonato y, por tanto, el premio a mejor piloto independiente gracias a su cuarto puesto y al sexto de Marco Bezzecchi, por lo que ya sólo puede acabar primero o segundo. Ahora sí que sí el título es cosa de dos. Bagnaia es el principal favorito puesto que cuenta con un buen colchón pero todavía quedan 74 puntos en juego (2 sprints y 2 carreras largas).

Todo hace indicar que la batalla se trasladará a Valencia donde se decidirá todo. Para ello, Martinator debe de echar el resto en estas dos carreras que quedan, especialmente en Qatar, si quiere tener opciones de reducir distancias con Bagnaia en la clasificación del Mundial de MotoGP y llegar con opciones a Valencia.

