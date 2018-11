La Federación de Ciclismo no renueva a Javier Mínguez como seleccionador por hacer público su bajo sueldo

Javier Mínguez ya expresó su malestar por su bajo salario y pidió que se lo aumentaran para seguir en el cargo

El seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez, no continuará en el cargo a partir del 31 de diciembre después de que la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) le haya comunicado por carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, su cese por sus declaraciones en las que denunciaba su bajo sueldo (25.000 euros).

“Ante la reiteración de tus declaraciones como seleccionador nacional por la misma cantidad económica, sirva esta carta para comunicarte, como viene establecido en el contrato, la extinción definitiva del mismo a su finalización el 31 de diciembre de 2018“, indica el burofax, con fecha de este martes 20 de noviembre.

En la misiva, firmada por el presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón, se argumenta que en la última reunión de la Comisión Delegada de la RFEC, celebrada el pasado 26 de octubre, se debatió sobre las declaraciones hechas por Javier Mínguez tras el oro logrado por Alejandro Valverde en el Mundial de Innsbruck (Austria).

En ellas, Mínguez expuso su “malestar” y la “no continuidad”, prosigue el burofax de la RFEC, en su puesto como seleccionador “en las condiciones y cantidades económicas actuales”.

“A este precio no sigo. A partir del próximo 31 diciembre dejo de ser seleccionador. Tal cual. El que sepa ahora que estuve dos años sin cobrar dirá: ‘Mínguez es tonto’. Llega un momento en que tienes que parar y entonces, dices ‘adiós’. He colaborado a sanear una deuda de la federación, que yo no he hecho”, manifestó en una entrevista a Europa Press días después del oro del murciano en Austria.

Por ello, la RFEC le recordó a Javier Mínguez que tiene firmado un Plan de Viabilidad con el Consejo Superior de Deportes (CSD), “donde se recoge el resultado positivo anual” que tienen que conseguir “para aminorar la deuda de esta Federación, que es actualmente de más de un millón y medio de euros”.

En este sentido, prosigue la carta, la Comisión Delegada acordó mantener la política económica de los últimos años, con un “control exhaustivo” en todo el gasto federativo, incluidos salarios de técnicos, auxiliares y sueldos de personal de la federación, “acordándose no incrementar la cantidad de tu contrato para el año 2018, como así te transmití verbalmente”, indica López Cerrón a Mínguez.

A principios de octubre, Javier Mínguez denunció que el presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón, le “engañó” porque trabajó gratis y sin contrato en los años 2013 y 2014 porque, según el mandatario, “no había dinero” para pagarle.

Mínguez llegó a la federación como seleccionador nacional en 2013. Los dos primeros años trabajó sin contrato laboral y de forma gratuita porque el presidente Cerrón así se lo pidió debido a la delicada situación económica de la RFEC, con una deuda de más de 3 millones de euros. En 2015 el director vallisoletano firmó un contrato anual de 25.000 euros, que se renovó al año siguiente por dos años cuando López Cerrón salió reelegido como presidente.

“Es una vergüenza haber estado sin contrato y cobrando cero euros. Cerrón me engañó, porque me dijo que nadie cobraba y que no había dinero para pagarme. Pero, entonces ¿por qué sí lo había para el seleccionador femenino o para que el director técnico cobrara 40.000 euros? Y yo, sin cobrar porque total el ‘torero sólo sale una vez al año a torear’. Las cornadas me las llevo yo, que te dan candela en tuiter; las presiones por llevar a un corredor u otro, las soporto yo. Y los demás, en la barrera”, denunció.

Mínguez subrayó el orgullo por ser seleccionador nacional y haber logrado la medalla de oro con Alejandro Valverde en el Mundial de Innsbruck, aunque reivindicó el “reconocimiento de una deuda atrasada”. “No es por Mínguez, es por el ciclismo nacional. Es una vergüenza que el seleccionador de ciclismo cobre 25.000 euros. Debería de equipararse a otros deportes. Que la federación tiene problemas económicos, sí; que hay soluciones, seguro”, señaló.

Por contra, la RFEC ha decidido no renovar el contrato de Mínguez, al que ha agradecido “la dedicación y servicios prestados” a la Federación española. Mínguez se marcha del organismo presidido por Cerrón con cinco medallas en seis Mundiales: la plata y bronce de ‘Purito’ Rodríguez y Valverde en Florencia 2013; el bronce de Valverde en Ponferrada 2014; el bronce de Jonathan Castroviejo en la crono de Doha 2016, y el oro de Valverde en Innsbruck 2018.