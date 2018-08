“Ulrich bebía cerveza a las seis de la mañana, tomaba anfetaminas y dormía dos horas al día”

Jan Ullrich, que fue detenido el pasado viernes en Mallorca acusado de allanamiento de domicilio y amenazas al actor y director de cine Til Scheweiger, ha desvelado en una entrevista concedida al diario alemán Bild su versión de los hechos y los problemas que tiene actualmente. El ex ciclista estuvo arrestado hasta que prestó declaración ante el juzgado de Instrucción Número 2 de Palma, después sería puesto en libertad con una orden de alejamiento sobre el actor, que es su vecino.

Según Scheweiger, el ex ciclista saltó la valla de la casa del director y amenazó al amigo de éste con el palo de una escoba, aunque Ullrich lo desmiente y asegura que sólo se quería despedir. “Llamé, nadie me escuchó, así que ingresé en la propiedad”, comenta. Una vez allí se encontró con el amigo de su vecino en el jardín y comenzó la disputa. Según la versión del ganador del Tour de 1997, “perdió el control” con él y “hubo combates verbales”. “También con Til, tal vez incluso un toque en el hombro. De repente esta persona saltó hacia mí con una patada de kung-fu. Pude esquivarla, pero caí y después vino la policía“, relató. No obstante, Ullrich asegura que “está listo para disculparse ante Til, aunque también espera una disculpa”.

Por otro lado, en esta misma entrevista, Ullrich explica que sus problemas actuales comienzan con la separación de su mujer. “La separación de Sara y la distancia con mis hijos, a los que no he podido ver desde navidad, y con los que casi no he hablado, me han llevado a hacer y tomar cosas de las que me arrepiento mucho“, dijo un Jan que añade que “ahora estoy haciendo terapia por el amor que tengo a mis hijos”.

Por otro lado, en el mismo medio, el propio Schewiger ha revelado los problemas que sufre su vecino desde su separación: “Era casi de la familia. Cuando lo dejó su mujer comenzó a tomar anfetaminas y me decía que sólo dormía dos horas. Comenzaba tomando cerveza a las 6 de la mañana y seguía durante todo el día. Me dijo que tenía una receta para tomar cocaína porque era menos dañina que las anfetaminas“, confesó el director y actor de cine.