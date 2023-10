La batalla de Glasgow, versión 2023. Así se plantea el choque de esta noche entre Celtic y Atlético, con tres puntos vitales en juego para los dos equipos. Si ganan los de Simeone habrán dado un paso de gigante para meter la cabeza en octavos de final, mientras que si la balanza se decanta del lado escocés seguirán vivos en un grupo en el que aún no han sumado ni siquiera un empate. El choque llega caldeado porque la prensa británica ha calificado de «patético» el homenaje rojiblanco a la semifinal del 74, por lo que se espera un ambiente muy adverso en el Celtic Park, que va a estar lleno hasta la bandera.

«Esta competición más que ninguna otra nos enseña que sólo vale el día a día», insistió ayer Simeone en la rueda de prensa previa al partido, en la que advirtió que «será un choque duro porque es un equipo fuerte, que trabaja muy bien las transiciones y que llega arriba con potencia, pero es normal dado la competición que estamos jugando».

El Cholo confirmó que la baja de Lino la ocuparían «o Riquelme o Galán», aunque no quiso dar más pistas. Por lo demás ha recuperado a Savic, aunque no está claro que vaya a ser titular, y lo que parece evidente es que volverán al once los argentinos Nahuel y De Paul, que fueron suplentes en Vigo.

Por su parte el norirlandés Brendan Rodgers, que dirigió durante casi tres años al Liverpool tras su magnífica experiencia en el Swansea galés, dijo, según apunta la Agencia EFE, que «sabemos el reto. Es un equipo fantástico, uno de los mejores del mundo, pero no necesitamos ser el mejor equipo del mundo para ganarles. Solo necesitamos presionar, jugar bien, defender bien y espero que en nuestro estadio podamos conseguir un gran resultado».

Para el Celtic no hay vida más allá de este partido si no consigue la victoria, porque quedaría muy rezagado en la clasificación. Rodgers tirará de todo lo que tiene apelando al 1-4 conseguido el pasado fin de semana en Edimburgo ante el Hearts of Midlothian. Es una plantilla cargada de jugadores asiáticos (cinco japoneses y tres coreanos) y con pocos futbolistas escoceses, pero han sido competitivos en los dos choques anteriores ante Feyenoord y Lazio y seguro que hoy no es la excepción.

Atlético y Celtic, eso sí, tendrán la ventaja de conocer antes de saltar al campo el resultado del choque entre holandeses e italianos que se habrá disputado un par de horas antes, aunque lo que está claro es que para los rojiblancos el triunfo es lo que más les vale, no sólo porque significaría romper una racha de 19 meses sin ganar fuera en Champions, sino también porque les dispararía en la clasificación.

Alineaciones probables:

Celtic: Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor, O’Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuhashi y Yang.

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Hermoso, Galán, De Paul, Koke, Saúl, Griezmann y Morata.

Árbitros: Felix Zwayer (Alemania, campo) y Christian Dingert (Alemania, VAR).

Estadio: Celtic Park, 21.00 horas.