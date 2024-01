Ceferin se encuentra una rebelión en la UEFA tras la dimisión de Boban

El croata Zvonimir Boban ha presentado su dimisión como jefe de fútbol de la UEFA tras un enorme desencuentro con el presidente Aleksander Ceferin. El directivo ha visto truncadas sus aspiraciones de convertirse en el máximo mandatario de la organización después de que su jefe esté impulsando una reforma dentro de los estatutos para que los presidentes de la UEFA no tengan una limitación de tres mandatos.

Ceferin entró como presidente en 2016 en sustitución de Michel Platini y el próximo 8 de febrero aspira a conseguir una reforma que le permitiría liderar la UEFA dos mandatos más, hasta 2031. El croata había sido su mano derecha desde 2021, pero esta maniobra ha provocado una dimisión que a su vez ha sido un cisma interno dentro de la UEFA.

«No merece mi comentario. Quienes nos conocen a él y a mí naturalmente llegarán a sus propias conclusiones. El Congreso, y ningún individuo, tiene la autoridad para determinar la idoneidad de cualquier cambio. Confiamos en que nuestro proceso de toma de decisiones colectivo y democrático nos guiará eficazmente hacia el futuro», dijo Ceferin sobre la reforma que impulsará para perpetuarse década y media en el poder.

Boban, sin embargo, piensa que Ceferin se está saltando unos estatutos que la propia UEFA promulgó para no moverse del cargo. El directivo esloveno, en cambio, piensa que lo hace por el bien del fútbol europeo y que la polémica es interpretativa, tal y como relató a La Repubblica.

«Lo diré cuando llegue el momento. Esta no es una cuestión legal, sino una cuestión de hecho, que no afecta la elegibilidad de ningún miembro del Comité Ejecutivo, incluido yo mismo. El objetivo no es ampliar el límite de mandato, sino corregir una disposición inválida, que nunca fue aprobada por las 55 federaciones de la UEFA durante el congreso de Bratislava de 2018. El cambio propuesto simplemente quiere salvaguardar el principio legal de que no se debe aplicar la retroactividad», añadió Ceferin sobre las reclamaciones de Boban.

La UEFA lo enmascara

En un comunicado oficial, la entidad presidida por Ceferin explicó los motivos de la salida de su ‘numero dos’. «La UEFA desea anunciar la salida de Zvonimir Boban de la organización de mutuo acuerdo. Boban se unió a la organización en 2021 como Jefe de Fútbol e inició varios proyectos importantes en desarrollo técnico, incluido el establecimiento de la UEFA Football Board y el Foro de Fútbol Juvenil», aseguró la organización.

«La UEFA extiende su agradecimiento al señor. Boban por su dedicado servicio y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales», dijo la organización en plena polémica por el caso Superliga y los recientes acercamientos de los clubes a la nueva competición tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La versión de Boban

El que fuese delantero estrella del AC Milán hace un par de décadas quiso explicar su desencuentro con Ceferin. «Hablé y discutí con el presidente de la UEFA un problema que surgió durante la última reunión del Ejecutivo en Hamburgo. Se trata de una propuesta al Congreso el próximo mes de febrero para modificar el estatuto de la UEFA y permitir que el propio presidente pueda presentarse de nuevo después de este mandato que se suponía que sería el último. Después de haber expresado mi mayor preocupación y mi total desacuerdo, Ceferin me respondió que para él no existe ningún problema ético jurídico ni siquiera moral», dijo.

De hecho, el ex jugador croata recordó que fue el propio directivo el que impulsó estas reformas tras el dudoso gobierno de Michel Platini en la UEFA. «Paradójicamente, en 2017 fue el propio Ceferin quien propuso e inició un paquete de reformas que claramente negaban esta posibilidad: reglas que supuestamente protegerían a la UEFA y al fútbol europeo del mal gobierno que ha sido durante años el modus operandi de todo el antiguo sistema. Fue algo extraordinario para el fútbol y también para el propio Ceferin. Este desapego de esos valores al cancelar las reformas más importantes es sorprendente e incomprensible, especialmente en este momento», zanjó.