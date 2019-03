Dani Ceballos analizó la victoria del Real Madrid por 2-0 frente al Celta en el partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander disputado en el Santiago Bernabéu

Dani Ceballos habló tras la victoria del Real Madrid por 2-0 frente al Celta en el partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander, choque que coincidía con el reestreno de Zinedine Zidane como técnico del conjunto blanco.

Sensaciones

“Eran muy importante los tres puntos para recuperar sensaciones”.

Zidane

“El cambio de entrenador parece que ha funcionado. El equipo ha vuelto a coger sensaciones y los tres puntos que era lo importante”.

Examen

“Tenemos claro que es el objetivo de sumar de tres en tres y acabar lo más arriba posible”.

Isco y Bale

“Por supuesto, son dos jugadores claves, se tienen que sentir importantes como todos los jugadores”.

Cambios

“Es lo que el mister piensa, hay que respetar las decisiones que tome y todo el mundo debe estar enchufado de aquí a final de temporada”.

Su situación

“Desde el minuto 1 me ha dado confianza, siendo yo el primer cambio. Me he sentido muy cómodo”.