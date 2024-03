Carlos Sainz: «Recomiendo a todos los pilotos que se quiten el apéndice»

El ganador de la carrera en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Carlos Sainz, dio la primera valoración tras su victoria a pie de pista en el circuito de Albert Park. El piloto español firmó una prueba espectacular en Melbourne, donde un abandono de Max Verstappen a las primeras de cambio le abrió la puerta a su tercera victoria en la máxima categoría del motorsport.

«Ha sido una buena carrera, me he sentido bien, algo rígido, especialmente en lo físico, he podido gestionar los neumáticos y todo lo que necesitaba. No ha sido una de las carreras más duras por suerte», comenzó analizando Sainz, que se mostró «muy contento» porque su enorme «trabajo» había dado «sus beneficios».

«A veces la vida es genial, lo que pasó del podio a la apendicitis, ahora la victoria. Estoy muy contento. Recomendaría a todos los pilotos quitarse el apéndice», bromeó. Sainz volvió tan sólo dos semanas después de ser operado de apendicitis en Arabia Saudí, un GP que se perdió por este motivo. En su vuelta logró subirse al escalón más alto del podio.

«He sentido que podía mantener su ritmo en la primera vuelta y mantenerme a distancia de DRS, él perdió el coche y vi la oportunidad de acercarme y adelantarle. Después tuvo problemas con los frenos, una pena porque hubiéramos tenido una buena pelea», añadió en los micrófonos de la F1.

«Desde la segunda vuelta sabia que podía hacerlo especialmente con aire limpio gestionando neumáticos, por suerte ha sido una carrera limpia, una pena George Russell, espero que esté bien, había que terminar la carrera», dijo, expresando sus mejores deseos al piloto de Mercedes, que, por fortuna, está bien físicamente.

«Ya le he dicho a Lando (Norris): este invierno opérate que creo que ayuda. Ya fuera de bromas, increíble, muy contento. Esto te demuestra que la vida es impredecible. Empecé el año con la no renovación, luego el apendicitis y sin saber si iba a estar aquí y luego llego a Australia y gano. Una victoria que sabe a gloria y además con confianza y dominando que es como me gusta», prosiguió.

«Me han preguntado si quería ir a por la vuelta rápida y no arriesgué, la tenía Charles además. He preferido traerlo a casa», explicó sobre esa radio en la que dijo que sus neumáticos no estaban bien con la que asustó a completamente todo el mundo.