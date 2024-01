Carlos Moyá obliga a ilusionarse con Nadal: «Sé que volverá a su mejor nivel»

Aún es temprano, muy temprano para lanzar las campanas al vuelo, pero el regreso de Rafa Nadal al tenis profesional ha dejado tales sensaciones que incluso su propio entrenador tiene que matizar su discurso, en torno a la puesta a punto del jugador español y la potencial llegada a su 100%. Carlos Moyá, técnico principal de Nadal, realizó unas declaraciones desde Brisbane que obligan a ser optimistas con el campeón de 22 Grand Slams, eso sí, siempre que su físico se mantenga como ahora.

Después del encuentro ante Dominic Thiem, en el que Nadal dio una exhibición de tenis para imponerse en dos sets (7-5, 6-1) y sumar su primera victoria tras un año alejado de las pistas de tenis, Moyá habló y se mostró «muy contento» de la imagen que pudo mostrar su pupilo en un día de grandes emociones y que sirve como muestra de lo que podría venir en el futuro más cercano.

«Estoy muy contento con su actuación, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. No podría pedir nada mejor que lo que pasó, siempre hay pequeñas cosas que mejorar pero, considerando todo, el nivel fue muy bueno, probablemente mejor de lo que esperábamos. Después, debemos seguir evolucionando y progresando partido tras partido», señaló Carlos Moyà en declaraciones concedidas a L’Equipe.

Se vio en directo durante el partido de Nadal con Thiem, que sus entrenadores sonreían desde el box y aprobaban con satisfacción por el nivel desplegado por el tenista español. Sin embargo, Moyá, aunque quiere ser prudente como le caracteriza a él y también a Rafa, sabe que el campeón podrá volver a donde tuvo que dejarlo por su grave lesión.

«Creo que necesitará unos diez partidos para coger confianza, recuperar el ritmo de competición y recuperarse después de un partido difícil. Sé que volverá a su mejor nivel porque mentalmente está presente y tiene esta intensidad. La pregunta es ¿cuándo?», comentó una de las personas que mejor conoce a Nadal.

Era una entrevista a un medio francés y, como no podía ser de otra manera, a Moyá le preguntaron por Nadal y Roland Garros, en concreto sobre si ese puede ser el punto en el que alcance el deseado 100%, que le dé opciones de pelear por la victoria. «Por supuesto, esa es la idea. Quizás lo sea antes, quizás esta semana. Con Rafa nunca se sabe, saca su magia no se sabe de dónde, por eso es Rafa», advertía.

«Puedes esperar cualquier cosa de Rafa. Cada vez que estuvo ausente durante varios meses, no salió del ‘Top 10’, lo que significa que siempre supo regresar con mucha fuerza. Pero creo que esta vez es diferente porque vuelve de una operación que nunca antes había tenido, tiene 37 años, así que las cosas han cambiado», añadía Carlos Moyá, que acompaña a Rafael Nadal como entrenador principal desde 2018, y que anteriormente también ejerció de guía de su compatriota –ambos son mallorquines– en su etapa como jugador profesional.

La operación de Nadal y su regreso al tenis

Carlos Moyá también aprovechó para dar algunos datos desconocidos sobre la operación de Nadal, a la que se sometió el pasado verano, para intentar apurar la última opción de regresar al tenis profesional. «Era la única posibilidad que tenía de poder regresar algún día. No lo esperábamos necesariamente, pero después de anunciar que no jugaría Roland Garros los médicos vieron algo que no habían visto antes y nos dijeron que su única posibilidad era pasar por el quirófano», destacó el entrenador de Rafa Nadal.

«Las noticias no siempre fueron alentadoras después de la operación. Nos dijeron que existía el riesgo de que Nadal no pudiera volver a jugar, tuvimos que parar un poco e incluso retroceder, pero fue parte del proceso. Nunca estás cien por cien seguro de lo que va a pasar, no hay instrucciones que digan que ese día podrás hacer es o que al día siguiente estará bien para eso», completó Moyá.