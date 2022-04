Carlos Alcaraz se ha mostrado feliz tras un domingo redondo en Barcelona, donde sus dos victorias consecutivas ante Alex de Miñaur en semifinales y ante Pablo Carreño en la final que le han permitido apuntarse su primer título en el Conde de Godó.

Plan cumplido

«Ha sido una gran final. Sabía que después de la paliza de esta mañana tenía que salir con las cosas claras. No quería que los puntos se alargaran demasiado y así ha sido. Desde pequeño me han enseñado que las finales no se juegan, se ganan, que hay que ir a por ellas. Esa es la sensación con la que me quedo hoy».

Su mejor partido

«En la final lo he tenido más claro que contra De Miñaur, frente al que he tenido que luchar lo que no está escrito. Esta tarde he disputado mi mejor partido del torneo sin ninguna duda», dijo en los micrófonos de Teledeporte.