Calendario de los Playoffs de la NBA 2023: bracket y fechas de todos los partidos

La NBA está que arde y la llegada de los Playoffs de la edición de 2023 da lugar al momento más esperado por todos los aficionados del baloncesto. En casi dos meses se resume toda una temporada, con la decisión final del ganador del anillo del campeón de una liga que se distingue por ser la mejor del mundo en cuanto al basket se refiere. El NBA bracket, el cuadro en el que se distinguen equipos, conferencias y eliminatorias en los Playoffs, ya está en pleno avance y aquí te contamos todo sobre los próximos partidos de los equipos que quieren hacerse con Trofeo Larry O’Brien que condecora al campeón.

Después de las eliminatorias del Play-In, antesala a los Playoffs y medida relativamente nueva de la NBA que ha supuesto todo un éxito, el bracket de los Playoffs NBA se completó con los ocho equipos de la Conferencia Este y los otros tantos de la Conferencia Oeste. Cabe recordar que ambos tienen su propio camino en la postemporada y que sólo los campeones de cada conferencia se juntan en las Finales de la NBA.

Así las cosas, por parte de la Conferencia Este y en orden clasificatorio por cabezas de serie, comenzaron en los Playoffs de la NBA: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks y Miami Heat. Si atendemos a la contraria, la Conferencia Oeste, tenemos a: Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves.

Los Playoffs de la NBA se disputan en eliminatorias que componen el NBA Bracket y que se juegan, todas ellas, al mejor de siete partidos, con un formato actual de 2-2-1-1-1, comenzando y terminando en casa del equipo con mayor condición de cabeza de serie debido a su rendimiento y récord en la fase regular. Las eliminatorias de primera ronda de Playoffs en la Conferencia Oeste fueron las siguientes: Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies vs Los Angeles Lakers, Sacramento Kings vs Golden State Warriors y Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns. En la Conferencia Este, los duelos eran estos: Milwaukee Bucks vs Miami Heat, Boston Celtics vs Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets y Cleveland Cavaliers vs New York Knicks.

Resultados de las eliminatorias de Playoffs:

Conferencia Este:

(1) Milwaukee Bucks 1-4 Miami Heat (8)

(2) Boston Celtics 3-2 Atlanta Hawks (7)

(3) Philadelphia 76ers 4-0 Brooklyn Nets (6)

(4) Cleveland Cavaliers 1-4 New York Knicks (5)

Conferencia Oeste

(1) Denver Nuggets 4-1 Minnesota Timberwolves (8)

(2) Memphis Grizzlies 2-3 Los Angeles Lakers (7)

(3) Sacramento Kings 2-3 Golden State Warriors (6)

(4) Los Angeles Clippers 1-4 Phoenix Suns (5)

*En negrita, eliminatorias terminadas

Horario de la NBA en España

La NBA se puede seguir en España a través de Movistar +, plataforma de pago de la televisión nacional, donde se emiten uno y hasta dos partidos en directo cada día cuando la temporada llega a los Playoffs. Además, si quieres ver en directo todos los partidos, puedes adquirir el NBA League Pass, ofrecido por la propia liga y con comentarios en castellano y en inglés.

El principal problema a la hora de visualizar partidos de la NBA y de los Playoffs NBA en directo es, más que cómo hacerlo, el horario en el que se disputan los encuentros, habitualmente, suele haber una diferencia horaria de entre seis y ocho horas según la parte de Estados Unidos en la que se celebre el partido. Entre semana, por tanto, se hace muy complicado ver encuentros en directo, pero además de la herramienta del diferido, también se puede optar por seguir los choques en vivo los fines de semana, donde habitualmente los horarios en EEUU son, en algunos casos, de mañana o mediodía, por lo que se pueden ver en la tarde-noche española en el momento de juego.

Horarios de los partidos de los Playoffs de la NBA

*En hora española

Primera ronda Playoffs NBA

Boston Celtics vs Atlanta Hawks (6º): viernes 28 abril 2:30 horas

Golden State Warriors vs Sacramento Kings (6º): sábado 29 abril 2:00 horas

Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies (6º): sábado 29 abril 4:30 horas

Semifinales de Conferencia

New York Knicks vs Miami Heat (1º): domingo 30 abril 19:00 horas

Denver Nuggets vs Phoenix Suns (1º): horario por confirmar

NBA Bracket Playoffs 2023

El NBA Bracket de los Playoffs de 2023 va avanzando y ya tiene varias eliminatorias correspondientes a la primera fase completadas. Así las cosas, Denver Nuggets y Phoenix Suns, en la Conferencia Oeste, ya están en las semifinales de conferencia, donde se enfrentarán uno a otro, mientras que los Miami Heat y los New York Knicks protagonizarán una eliminatoria de revelaciones en la Conferencia Este, donde los Philadelphia 76ers esperan rival ya como equipo de semifinales de conferencia.