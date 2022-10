Busquets: «Es una decepción, teníamos que aspirar a más con los fichajes que se han hecho»

Sergio Busquets analizó el empate del Barcelona ante el Inter de Milán, un resultado que deja al conjunto azulgrana casi eliminado de la Champions. Necesitan un milagro para evitar otro batacazo histórico como el del año pasado. El capitán reconoció que el gol del empate del Inter les descolocó y reconoce que este resultado «es una decepción» y les va a pasar factura para el Clásico.

«En la primera parte hemos dominado y nos hemos adelantado. En la segunda todo ha cambiado. El gol de ellos nada más empezar nos ha descolocado. A ellos les ha dado un plus y a nosotros nos lo ha quitado. Nos han hecho mucho daño en las contras y ha habido mucho descontrol y pérdidas. Hemos ido todo el tiempo a remolque», comienza diciendo el centrocampista azulgrana.

«Parece que cuando nos meten un gol es un caos. Quedaba mucho partido, muchos minutos. Su gol ha sido un plus para ellos. No hemos estado precisos ni bien colocados tácticamente», añadió el capitán. A partir del primer gol de los pupilos de Simone Inzaghi, el Barça se vino abajo y eso lo aprovechó Lautaro para hacer el 1-2.

Al Barça le está pasando factura su falta de solvencia en Champions: siete goles encajados en cuatro partidos, fallos defensivos como el de Piqué, pérdidas… Busquets asegura que eso se debe a la falta de contundencia: «Quizás no hemos estado todo lo contundente que necesitábamos en las áreas. Eso se paga en Champions. No hemos tenido suerte, no hemos obtenido buenos resultados en los otros partidos y hoy era un cara o cruz que nos ha salido mal».

El capitán no se muerde la lengua y asegura que esta situación es «una decepción. Era un grupo difícil, pero teníamos que aspirar a más con los fichajes que se había hecho. Lo vamos a intentar, no dependemos de nosotros, pero vamos a pelear». El Barça necesita que el Inter de Milán no gane al Viktoria Plzen en San Siro y ellos ganar al Bayern para seguir con opciones. Lo tienen casi imposible.

Casi sin tiempo para lamentarse llega el Clásico, en el peor momento del Barça. Busquets no se esconde y asegura que esto les va a pasar factura para el duelo ante el eterno rival, pero deben levantarse. «Nos va a pasar factura para el Clásico. No es agradable la sensación con la que hemos terminado la segunda parte. No queda otra que levantarse».