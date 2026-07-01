Bouzas, triunfo en Wimbledon y problema con la ropa resuelto: «Pedí un top urgente y trajeron uno de hace años»

Sonríe Jessica Bouzas durante su desfile por las tripas del All England Lawn Tennis Club. «Estoy muy contenta», dice antes de formular pregunta alguna. Viene de vencer a Yastremska (6-3, 6-7, 6-2) y alcanzar la tercera ronda en Wimbledon. Wimbly, como lo llama ella. Florece con la llegada de la hierba. Incluso sobre guiones sinuosos, como fue el segundo set que se le escapó en el tie break. Calma, pensamiento positivo y arrasó en el definitivo.

«Estaba muy tensa en el segundo set. Fue un poco complicado. El tie break tampoco creo que lo jugase muy mal, es que ella lo jugó bastante bien. Recalco el mérito del tercer set, que no es para nada fácil volver a empezar cuando lo ves tan cerca. Estoy muy contenta por eso. Intenté estar tranquila, o por lo menos que rival entendiera eso, pero por dentro tenía muchos nervios», asegura.

También solucionó la advertencia que recibió por parte de la juez de silla durante su último partido. Se transparentó el negro de su top en el blanco de su ropa y fue reprendida. Wimbledon y la firmeza en sus códigos, ya saben. Comenzó entonces una contrarreloj para encontrar un top con el que poder jugar. Y sin tiempo para adaptarse, pues el tipo de top influye en la comodidad de la tenista.

«Joma ha intentado hacer todo lo posible por solucionarlo. No estoy muy enterada de cómo lo han traído, creo que alguien desde Madrid. Yo solo dije que necesitaba tops y que fuese rápido (risas). He jugado con unos tops con los que jugaba hace años. Entonces era familiar y no lo he llevado tan mal, pero podía haber sido complicado porque para nosotras los tops son algo importante. Cambiar un top, con el que estás acostumbrada a jugar, por otro se nota. Entonces. Parece que no, pero sí que es un detalle importante», argumentó.