Borussia Dortmund-Barcelona: Trámite a semifinales

El Barcelona visita al Borussia Dortmund este miércoles (21:00 horas) en el Signal Iduna Park con el objetivo de que la vuelta de los cuartos de final de la Champions League sea un mero trámite para regresar a las semifinales del torneo seis años después. El equipo blaugrana, que ya ganó en este mismo escenario en la Fase Liga, goleó al cuadro alemán 4-0 en la ida en Montjuic y todo indica que es muy complicado que haya sorpresa alguna.

Tras ese duelo de ida en el que los blaugranas pasaron por encima de los ‘borussen’, si bien los alemanes tuvieron alguna ocasión clara con la que maquillar el resultado, el Barça tiene todo de cara para pasar a semifinales. Después de cinco temporadas sin estar entre los cuatro mejores del ‘Viejo Continente’, el Barça quiere regresar a esa élite y hacerlo con merecimiento, con dos triunfos ante un Borussia que es el vigente subcampeón de Europa.

Los de Hansi Flick llevan 24 partidos invictos entre todas las competiciones, con 20 triunfos y 4 empates, en lo que va de 2025. Una gran racha de victorias que sin duda suma más argumentos al favoritismo de un Barça que, sobre el papel, ya era considerado por muchos como el equipo con más números de pasar ronda. Y, tras el 4-0 de la ida, más todavía. Pero el Barça lleva algunas decepciones de entidad en la ‘Champions’ en los últimos años, desde que en 2015 ganara su último título en Berlín. Incluida una derrota por 2-8 contra el Bayern de Múnich entrenado por el ahora héroe culé Hansi Flick.

Es una lucha contra la historia reciente, contra la losa de las últimas bofetadas que ha encajado el FC Barcelona en la ‘Champions’. Este equipo ilusiona a sus aficionados, empieza a recoger el reconocimiento de propios y algunos extraños, pero necesita dar unos pasos más para asentarse entre los mejores. Ganar al Dortmund, con esa ventaja tan grande, es ya una obligación porque lo contrario sería algo cercano a una nueva humillación. Pero este Barça pinta bien, con un buen juego desplegado por un vestuario que es como una familia y a las órdenes de un Flick que mueve con maestría todos los hilos.

Prueba de ello fue el partido de ida. Lamine Yamal, con un par de asistencias y un gol, lideró a un Barça en el que destacó la precisión de Robert Lewandowski y la entrega de un bloque que, pese a algún susto en forma de gol bien anulado al Dortmund, creyó en todo momento y fue superior a su rival, pudiendo irse con todavía más ventaja a Dortmund.

Y ahora serán unos 3.000 aficionados blaugranas los que viajen a Dortmund para intentar animar a los suyos y llevarlos en volandas hacia las semifinales. Acuden tranquilos, confiados, pero en verdad Hansi Flick sabe que el choque será «complicado» y que es una «suerte» tener esa cuádruple ventaja de la ida para afrontar el ‘infierno amarillo’ de Dortmund de la mejor de las maneras.

Iñigo Martínez está apercibido

Ante la posibilidad de que vea una tarjeta amarilla y se pierda la posible ida de las semifinales, por ser el único apercibido de sanción, podría no jugar este choque el central Iñigo Martínez y dejar su lugar a Ronald Araujo o Eric García. También Dani Olmo viaja con el alta médica y como novedad, pero todo parece apuntar a que Fermín López o Gavi podrían jugar en la mediapunta.

En cambio, en el Borussia Dortmund, el ‘ex jefe’ de Flick en el Bayern, Niko Kovac, cree en la posibilidad de remontar la eliminatoria aunque la enfermería se encargue de ponerlo cada vez más difícil. A la baja importante de Nico Schlotterbeck, ya en la ida, se podría sumar ahora la de otro central importante, el capitán Emre Can, que es duda porque el lunes no pudo entrenar con sus compañeros. Y sigue siendo baja Marcel Sabitzer. Pero, el resto, intentarán tener más puntería que en Barcelona para añadir morbo a una eliminatoria muy bien encarrilada por parte de un Barça que no se fía y que quiere regresar a ‘semis’ seis años después.

Posibles alineaciones de Dortmund y Barcelona

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Bensebaini, Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Gross; Beier y Guirassy.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.