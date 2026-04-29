El Betis celebra la derrota del Bayern: la quinta plaza de la Liga más cerca de llevar a la Champions

La lucha por una plaza extra en la próxima edición de la Champions League sigue muy igualada, pero esta vez las noticias son positivas para el fútbol español. La derrota del Bayern de Múnich frente al PSG ha dado un pequeño respiro a España en esta carrera contra Alemania, en la que cada punto cuenta.

El resultado del partido disputado en París evita que Alemania sume puntos importantes en el ranking UEFA. En concreto, el país germano deja de añadir 286 puntos, algo que podría haber complicado aún más la situación para España. Aun así, la pelea continúa muy ajustada y no hay nada decidido.

Ahora mismo, todo sigue prácticamente igual en la clasificación. España mantiene su ventaja, pero sin ampliarla. Por eso, los próximos partidos serán clave para inclinar la balanza. Uno de los encuentros más importantes será el del Atlético de Madrid contra el Arsenal. Si el equipo español consigue la victoria, España sumaría 250 puntos, lo que reforzaría su posición en esta lucha directa.

Esta situación no solo afecta al prestigio de la Liga, sino también a los clubes. Tener una plaza extra en la Champions significa que el quinto clasificado del campeonato español podría jugar la máxima competición europea. Esto es especialmente importante para equipos como el Betis, que aspira a meterse entre los mejores y beneficiarse de ese puesto adicional.

El sistema de puntuación de la UEFA premia cada victoria y cada avance en las competiciones europeas, por lo que cada partido tiene un impacto directo en la clasificación. Por eso, tanto España como Alemania están pendientes de cada resultado.

La derrota del Bayern ha sido una buena noticia para España, ya que mantiene la distancia con Alemania. Sin embargo, todo sigue abierto y dependerá de los próximos partidos, especialmente del Atlético, que puede dar un paso clave para acercar esa plaza extra de Champions.