Hazard: “Messi es el mejor jugador de todos los tiempos”

Eden Hazard ha reconocido en una entrevista que Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos

Eden Hazard ha concedido una entrevista al medio belga HLN donde se ha mostrado muy sincero. El crack del Chelsea repasa su 2018, donde logró con Bélgica la medalla de bronce en el Mundial, y no duda a la hora de decir quién es para él el mejor jugador de la historia: Leo Messi.

“No hay dos G.O.A.T. (Greatest of All Time), sólo hay uno: él, Leo Messi”, asegura Hazard. Además, recuerda sus enfrentamientos contra el argentino: “Mis dos partidos contra el Barcelona no son mis mejores recuerdos de 2018. No obstante, fui feliz de enfrentarme al Barcelona y a Messi, pero no resultó ser lo que esperaba. Acabé decepcionado”.

Por otro lado, revela una anécdota contra el conjunto azulgrana en un partido disputado en Stamford Bridge: “Mis tres hijos estuvieron allí. El mayor es un gran fan de Messi, todos somos fans de Leo. Quería verlo en ese partido, ya que es un jugador especial. En ese partido contra el Barcelona recibo un balón. Y no sé qué hacer con él. Por error lo juego directamente a los pies del oponente. En ese momento, mi hijo grita en la grada: ‘Mi papá cree que está jugando para el Barça’“.

Por último, comentó el abrazo que le dio a Neymar en los cuartos del Mundial de Rusia después de que Bélgica apeara de la competición a la canarinha: “La presión sobre él debió ser tremenda. Todo el mundo quería que fuera el mejor jugador del Mundial cuando Messi y Cristiano estaban ya eliminados. Sé lo que sufrió cuando les eliminamos y por eso le consolé. Quise hacerle sentir respeto. Consolarlo”.